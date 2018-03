Gabriel. psicólogos de la ucm y la avt piden apoyo para la familia de gabriel cruz cuando se apague la empatía social

14/03/2018 - 12:00

La lección de empatía social ante el dolor por 'el pescaíto', como cariñosamente se llamaba a Gabriel Cruz, el niño asesinado en Almería, puede ayudar a la recuperación psicológica de los familiares del pequeño, pero los expertos apuntan que los peores momentos "están aún por llegar".

Así lo afirman María Paz García-Vera y Jesús Sanz Fernández, directores del Proyecto de Atención Psicológica a Víctimas del Terrorismo UCM-AVT (de la Universidad Complutense de Madrid y la Asociación de Víctimas del Terrorismo) en un artículo que han rubricado este miércoles.

En él, apuntan a que "el proceso de recuperación no es fácil y puede haber algunas personas que necesiten ayuda psicológica para conseguirlo" y hacen un llamamiento: "Si nuestras instituciones no generan sistemas de apoyo a largo plazo que garanticen su seguimiento y recuperación, entonces nos habremos quedado a medias en nuestro apoyo, y estaremos ignorando el hecho de que los momentos más difíciles de la familia de Gabriel están aún por llegar, cuando los medios de comunicación y los apoyos multitudinarios se retiren y se queden solos en el día a día".

Los expertos también subrayan que esa empatía no se produce siempre, pues "algunas veces no se reacciona apoyando a las víctimas, sino culpándolas". "No es inusual que hayamos escuchado en las noticias que un niño se ha ahogado en la piscina cuando estaba bajo los cuidados de su abuela o que una joven ha desaparecido cuando regresaba a su casa sola por la noche. El mero hecho de escuchar esas noticias puede hacer que muchas personas se sientan extremadamente vulnerables, especialmente cuando su situación personal les hace identificarse con las víctimas porque tienen hijos pequeños o hijas adolescentes a quienes pudiera ocurrirles algo parecido", explican.

Pero culpar a las víctimas, dicen, puede ser "pan para hoy y hambre para mañana", porque "antes o después, todos los seres humanos sufrirán acontecimientos desgraciados y también entonces puede que se sientan culpables".

ESTAR A LA ALTURA

Por eso ponen el acento en las palabras de agradecimiento de la madre de Gabriel por el apoyo recibido: "Son un testimonio de que en esta ocasión no ha sido así, de que en este caso la sociedad ha estado a la altura, ha sufrido, ha llorado con ellos, y los padres se han sentido comprendidos y apoyados y piden por favor que siga siendo así".

Por eso, desde Proyecto de Atención Psicológica a Víctimas del Terrorismo UCM-AVT piden a la prensa que siga siendo "altavoz" de la solidaridad del "todos somos Gabriel" ignorando cualquier atisbo de culpar a las víctimas.

"La madre de Gabriel ha compartido con todos nosotros su experiencia de haber podido sentir emociones positivas como el agradecimiento incluso en los momentos de mayor sufrimiento. Los psicólogos sabemos que esto muy probablemente le ayudará a recuperarse", subrayan, para advertir de que, según los datos, a pesar de lo mucho que puede costar superar algo tan doloroso, "la mayoría de las personas se recuperan y siguen adelante con sus vidas sin ayuda terapéutica".

