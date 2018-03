CCOO plantea una escuela feminista sin fútbol en el recreo, con veto a Neruda o Reverte y que instaure el género neutro

Me parece todo muy bien, siempre que sea voluntario. Con tanta gente haciendo proclamas feministas seran colegios con largas listas de espera.



Pero no se que me hace pensar que no, que lo de la voluntariedad no les hace mucha gracia a esta gente.



Diran que el que quiera otra cosa que se la pague. Osea , que estos experimentos quedaran para los pobres.Los hijos de sindicalistas de izquierda, por supuesto, iran a la privada y concertada. Asi tendran una buena ventaja sobre los pobres.