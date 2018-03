Rajoy advierte al PSOE que no aceptará "ninguna lección" suya sobre igualdad

14/03/2018 - 14:35

El PSOE le acusa de querer engañar a los españoles poniéndose un lazo morado el 8M: "Póngaselo al BOE"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado este miércoles que no aceptará ninguna lección de igualdad desde el PSOE después de que la portavoz de los socialistas en el Congreso, Margarita Robles le haya acusado querer engañar a los españoles con un lazo morado en la solapa durante el pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

"Con toda franqueza, no puedo entender como usted utiliza este tema para criticar a una persona como yo que tiene un comportamiento absolutamente responsable y que no acepta que le dé, sobre igualdad de mujeres y hombres, ninguna clase de lección", ha respondido el jefe del Ejecutivo durante el Pleno del Congreso.

Rajoy se ha referido así a la intervención anterior de Robles, en la que la diputada ha acusado al presidente de no ser creíble con sus argumentos en contra de la huelga feminista y le ha criticado que se pusiera el lazo morado el pasado 8 de marzo "no por convicción sino porque se lo han dicho". Además, ha reprochado a Rajoy que "someta a las mujeres a la desigualdad" con sus políticas.

"Usted cree que nos engaña con el lazo. Lo que le puedo decir es que lleve el lazo morado al BOE", le ha dicho Robles al líder del Ejecutivo, al que ha reclamado también que ponga sobre la mesa los 200 millones comprometidos para el Pacto de Estado contra la Violencia de género. "Antes de tomarnos el pelo a los pensionistas, el lazo póngaselo al BOE", ha subrayado la dirigente del PSOE.

En este sentido, Rajoy ha lamentado que haga lo que haga, diga lo que diga, le dé la razón o no, se ponga el lazo morado o se lo quite, Robles "no dejará de criticarlo".

EL PSOE DICE QUE EL PAPEL DEL GOBIERNO EL 8M FUE "LAMENTABLE"

Así, ha destacado que su formación no dejará de trabajar para eliminar "las brechas" existentes y que, a su juicio, son la de empleo, la de emprendimiento, la salarial y la de pensiones. A las tres se ha referido el líder 'popular' para señalar que su partido ha mejorar la situación de todas ellas tras la marcha de los socialistas de la Moncloa.

Del mismo modo, ha señalado que las movilizaciones feministas de la pasada semana "reafirman el objetivo central" de su Ejecutivo de "seguir trabajando contra cualquier clase de desigualdad y, en especial, la existente entre hombres y mujeres".

También la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha sido cuestionada en la sesión del Pleno sobre esta materia, en su caso por la portavoz adjunta del PSOE, Adriana Lastra. La socialista ha destacado que las mujeres españolas se convirtieron el 8 de marzo en "ejemplo y referente mundial" de la lucha por la igualdad y le ha dicho a la vicepresidenta que su Ejecutivo debería estar "avergonzado" por su falta de apoyo al movimiento feminista.

A su juicio, "el papelón" del Ejecutivo en esa jornada fue "lamentable" y ha acusado a los 'populares' de tratar esta materia con "frivolidad".

"NOS TOMAMOS EN SERIO EL TRABAJO POR LA IGUALDAD"

Sáenz de Santamaría le ha pedido a Lastra que, antes de criticar las políticas del Gobierno, "vote" a favor y no en contra de las iniciativas legislativas planteadas "también por mujeres" para reducir la brecha salarial, dar bonificaciones por los contratos indefinidos a mujeres, la ampliación de los permisos de paternidad y maternidad, entre otras.

"Nos tomamos muy en serio el trabajo para la igualdad real entre hombres y mujeres", ha subrayado la 'número dos' del Ejecutivo, que ha insistido en "educar en igualdad y para la igualdad", acabar con la brecha "técnica y tecnológica" y hacer "pedagogía" para evitar "comportamientos abusivos en la gente más joven", que creía "superados".