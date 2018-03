Científicas españolas regresan de la Antártida para seguir visibilizando a las mujeres: "Esto es el comienzo"

14/03/2018 - 17:36

Las cuatro científicas españolas que forman parte de la iniciativa internacional HowardBound han regresado de la Antártida después de permanecer allí un mes con el objetivo de visibilizar a las mujeres científicas e impulsar su importancia a la hora de combatir el cambio climático, sobre todo, desde una perspectiva de género. "Esto es el comienzo", ha asegurado Uxúa López, una de las integrantes del equipo español #AccionaTeam.

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

Aunque las investigadoras están de acuerdo en destacar el éxito de esta acción, López avisa de que el objetivo final no está cumplido: "Ojalá en un futuro, una expedición de mujeres a la Antártida no sea noticia". No obstante, la ingeniera destaca que la experiencia ha sido "muy especial" ya que le ha "abierto mucho los ojos" porque se ha dado cuenta de que hay "tantas mujeres en tantas disciplinas relacionadas con el cambio climático".

El cuarteto, formado por la bióloga marina Alicia Pérez Porro, la oceanógrafa Ana Payo, la ingeniera de telecomunicaciones y experta en energías renovables Uxúa López, y la científica especializada en el desarrollo de biocombustibles Alexandra Dubini, puso rumbo a la Antártida el pasado 14 de febrero.

La misión de las científicas en el continente helado, ha consistido en la observación de primera mano de los efectos del cambio climático, enclave donde han estado aprendiendo y compartiendo sus avances en este campo con otras 76 científicas de todo el mundo que también participan en Homeward Bound.

López asegura que "hay diferentes formas" de abordar el cambio climático con soluciones de futuro. "Las mujeres a la hora de tomar decisiones somos más inclusivas, tenemos una visión más a largo plazo", ha defendido.

"No queremos competir, queremos colaborar", insiste otra de las participantes en el #AccionaTeam, Alexandra Dubini, científica especializada en el desarrollo de biocombustibles a través de algas verdes y la descontaminación de aguas residuales.

Las mujeres también son las que más sufren los efectos y las consecuencias del cambio climático, según las científicas. Por ejemplo, el 70% de las víctimas del tsunami de 2004 que arrasó Sri Lanka eran mujeres, según asegura la oceanógrafa Ana Payo, participante del #AccionaTeam y experta en conservación de la biodiversidad.

Payo también menciona el denominado 'techo de cristal', pues a su juicio hay "muchas mujeres haciendo ciencia" pero "muy pocas" en puestos de dirección y "en el poder". Para Payo, esta percepción es la "misma" cuando hablaban con las científicas australianas y estadounidenses. "Es una manera de que se nos vea y tener voz", resume así el objeto del viaje, que también pretende contribuir al aumento de la diversidad en los equipos de investigación.

Durante su viaje, y divididas en siete grupos, han visitado estaciones científicas de China, Rusia, Reino Unido, Argentina y Estados Unidos, donde las 80 participantes han compartido sus inquietudes y sus experiencias, con el fin de elaborar más tarde un plan de acción y desarrollar proyectos futuros.

PROYECTOS

A partir de las conclusiones alcanzadas en estos grupos de trabajo se generarán tanto documentos de carácter científico, como otros de índole divulgativa para concienciar a la sociedad y a los representantes públicos sobre las consecuencias del calentamiento global.

Así, Payo destaca un proyecto con científicas australianas para reducir los combustibles fósiles, para el que desea que se tengan en cuenta a científicas de países en desarrollo, de forma que así no haya una visión "paternalista". Por el momento, se encuentran buscando sponsor.

Alexandra Dubini apunta que la experiencia le ha servido para querer realizar divulgación. Tal y como ha comentado, trabajará con los equipos de Australia y Reino Unido para hablar sobre igualdad de género en el ámbito científico. Además, ha anunciado que se está trabajando en la elaboración de un documento con medidas políticas e instrucciones para erradicar la discriminación en la Ciencia.

Mientras, Uxua López ha avanzado la puesta en marcha de varios portales web donde se abordarán los sesgos de género en el ámbito científico y para el que han pedido financiación a la Fundación Bill y Melinda Gates.

Asimismo, la representación española y la china liderarán una alianza para dar visibilidad a situaciones de discriminación de género en el ámbito de la ciencia y la tecnología. Otro de los proyectos que se realizarán será una campaña en redes sociales para disminuir el consumo de plásticos a nivel mundial, y otra sobre la reducción del consumo energético en los hogares.