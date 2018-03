La estabilización de la profesión científica se incluirá en los PGE para 2018

14/03/2018 - 19:35

La oposición echa en cara a la secretaria de Estado de I+D la falta de inversión y que no luche contra la burocratización de la ciencia

La Secretaria de Estado de I+D+I, Carmen Vela, ha asegurado que en el anteproyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) que presente el Gobierno al Parlamento incluirá la estabilización de los investigadores en el sistema de I+D+i, y por ello, ha llamado a los partidos a colaborar en su aprobación.

Así lo ha señalado durante su comparecencia ante la Comisión de Economía, Industria y Competitividad del Congreso, en donde ha explicado que las condiciones que su departamento ha puesto para lograr la estabilidad son que el 90 por ciento de los científicos que lleven más de tres años tengan una plaza fija. "No significa que se les vaya a dar una plaza, fija si no que habrá una plaza fija", ha explicado Vela para señalar que la comunidad científica no siempre necesita personal fijo.

En este sentido, ha señalado que también trabajan en el contrato indefinido, no fijo, para proyectos de investigación, de manera que cuando se termine la financiación de un proyecto se termina el contrato y se contribuye con la indemnización. De esta forma, según ha precisado la secretaria de Estado, se puede hacer otro contrato si se necesita y se evitan los contratos concatenados que han generado protestas en la profesión.

En general, Vela ha defendido su labor en materia de recursos humanos en los últimos años y ha señalado que la situación actual de la plantilla de investigadores es "como si no hubiera habido reducciones en la tasa de reposición". "En cuanto al personal técnico sí que tengo que reconocer que nos quedan por incorporar a 1.000 personas", ha apuntado.

La situación de los científicos españoles ha sido mencionada por la oposición como crítica hacia la labor del Gobierno en materia de ciencia. Sin embargo, el debate entre Vela y los portavoces del resto de partidos en la comisión ha estado protagonizada por las falta de inversión en el sistema de I+D, así como por la burocratización del sistema que, a juicio de algunos miembros de la oposición, no permite avanzar a la ciencia española.

La portavoz del PSOE en materia de I+D, María González Veracruz, ha calificado la situación actual del sistema de I+D como "marca Rajoy", un estado que, a su juicio, sólo mejorará con "un cambio radical de políticas de I+D" por parte del Ejecutivo. La diputada socialista ha advertido que si el trabajo del Gobierno continua como hasta ahora, España se quedará "sin sistema de ciencia".

UNA CUESTIÓN DE BUROCRACIA

También se ha referido a este problema la portavoz de Unidos Podemos en esta comisión, la diputada de Equo Rosa Martínez, que ha puesto la clave de la mejora en un posible "consenso" entre los Ministerios de Hacienda, Empleo y Economía para lograr un sistema de ciencia eficaz y sin burocracia.

"Esto es una cuestión de burocracia y no sólo de dinero", ha insistido, por su parte, el representante de Ciudadanos, Rodrigo Gómez, durante su intervención. Aún así, ha recordado que España ha bajado su inversión en ciencia durante la crisis y, a pesar de ello, no ha ejecutado toda la partida que se le había asignado.

Los portavoces de ERC y PNV, Joan Capdevilla y Idoia Sagastizabal, respectivamente, también han criticado la financiación. Para el catalán, la ciencia "no necesita que le pongan un palo entre las ruedas" que convierta el sistema en una "gincana" para los investigadores; mientras que la diputada vasca llama a lograr una "inversión sólida y sostenida en el tiempo" para lograr un sistema estable.

PROBLEMAS "DE ATRÁS" QUE SE ESTÁN SOLUCIONANDO

A estas palabras, Vela ha respondido que "reconoce" los problemas que existen en el sistema e, incluso, ha señalado que podría "añadir algunos más" que no se han dicho y que ella conoce porque los vive "todos los días". Sin embargo, ha señalado que los reproches que realiza la oposición son por problemas que "vienen de atrás" y de la Ley de la Ciencia y que ella está intentando solucionar.

En este sentido, ha nombrado la aplicación del IVA a subvenciones, la inclusión de consorcios y fundaciones a la Ley de la Ciencia, el aumento de patentes o la inversión de las empresas en I+D+i, como deficiencias de la ciencia española que han tenido que resolver a través de diferentes medidas.

"Trabajamos en cada uno de los problemas sin autocomplacencia y con hechos", se ha defendido Vela, quien ha señalado que, ante las críticas sobre recortes nunca ha usado "lo que bajaron los PGE entre 2008 y 2011". "Y bajaron más que entre 2012 y 2017", ha apuntado, para señalar que ninguna de las dos cifras le "llena de orgullo" porque en su departamento se "quiere al sistema de I+D" y les "duele lo que pase, con unos o con otros".

SIN PROBLEMAS CON CATALUÑA

Vela también ha sido cuestionada, desde ERC, por la situación de una científica de la Antártida, Conxita Ávila Escartín, que fue advertida por miembros de la base para que no llevara a la vista un lazo amarillo en protesta por los dirigentes catalanes encarcelados.

En este sentido, la secretaria de Estado, ha señalado que mantiene una "excelente relación" con los centros y dirigentes con los que su departamento se relaciona en Cataluña y ha asegurado que no le ha llegado desde allí "ni un sólo problema".

Finalmente, Vela ha defendido la labor que la secretaría de Estado está realizando en materia de igualdad a través de la Unidad de Mujer y Ciencia creada en 2007. Entre sus iniciativas, ha señalado que cualquier contrato a una científica tiene incluido un incremento de más de 12 meses por cada hijo que se haya tenido en ese periodo. "Tenemos medidas más allá de las que se hacen en Europa", ha indicado, para señalar que en todos los proyectos se hace un estudio sobre el posible impacto de género que pueden causar.