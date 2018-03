Educación. marcial marín : "no sería imaginable un sistema educativo que no apostase por la igualdad"

El secretario de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, Marcial Marín, apuntó este jueves que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte trabaja en el Marco Estratégico para la Cooperación Europea (2020), avanzando a una educación inclusiva, en igualdad, equidad y no discriminación, puesto que "no sería imaginable un sistema educativo que no apostase por la igualdad".

"Educar en igualdad es educar en el respeto a los demás y en la prevención de todo tipo de violencia", dijo en un acto conjunto entre las tres secretarías de Estado de Educación, Cultura y Deporte, en el que el ministerio ha conmemorado el Día Internacional de la Mujer, que se celebró el pasado 8 de marzo, con la intención de que "la igualdad de derechos y oportunidades sea real en el día a día de todas las personas".

Para hacer visible la situación del sistema educativo español, Marín ha aportado datos como que contamos con más del 70% profesorado femenino. Otro tanto sucede con las 708.196 universitarias que estudian grados en las universidades españolas, ante los 582.992 universitarios; así como un porcentaje 7 puntos inferior en abandono temprano educativo de mujeres respecto de hombres.

En este contexto recordó que la iniciativa '#ChicaSTEM', para reforzar las competencias en Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, las más demandadas por las empresas a la hora de buscar perfiles cualificados en ámbitos tecnológicos, y que persigue incrementar la presencia de las mujeres en este ámbito.

Además, ha pedido a la generación de estudiantes, docentes, madres y padres que, animadas por toda la comunidad educativa, "fomentemos la verdadera igualdad, para que el presente y el futuro tengan su cimiento en estos valores".

