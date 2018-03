Andrés Conde, director de Save The Children: "Poner el énfasis en las condenas no va a salvar niños"

15/03/2018 - 17:11

El director ejecutivo de Save The Children, Andrés Conde, ha pedido poner el foco en la prevención para erradicar la violencia contra la infancia en España porque, según ha precisado, poner el énfasis en las penas posteriores "no va a disminuir el número de episodios de violencia".

"No pongamos el énfasis en las condenas porque eso no va a salvar niños, lo que va a salvar niños es poner énfasis en lo que no existe: prevención y detección", ha indicado Conde en una entrevista concedida a Europa Press, a raíz del caso del niño Gabriel Cruz, que desapareció hace dos semanas en Las Hortichuelas (Almería) y cuyo cadáver fue encontrado el pasado domingo.

Así, sobre la prisión permanente revisable, cuya derogación se ha debatido este jueves 15 de marzo en el Congreso de los Diputados, Conde ha pedido no poner el foco en las penas posteriores sino en la "clave" del problema de la violencia contra los menores que para la ONG es "la prevención".

"Fortalecer la prevención y la detección va a disminuir drásticamente los episodios de violencia y tenemos evidencias de ello. Que aumenten las penas no es algo que vaya a tener un impacto significativo en la reducción de esta violencia contra los menores", ha insistido. En todo caso, ha precisado que desde una perspectiva de derechos humanos el derecho penal lo que debe ser es "para restituir".

Para garantizar dicha prevención y detección, Save The Children ha pedido que se apruebe ya la Ley para la erradicación de la violencia contra la infancia que ofrecería, según precisa Conde, un marco de protección en los entornos donde el menor podría llegar a verse expuesto a episodios de violencia, como el centro escolar y la familia.

El director ejecutivo de Save The Children pone el ejemplo del niño de 9 años de Jaén que fue violado presuntamente por varios compañeros de su colegio. "¿Qué no existía en términos de prevención y de detección? No existía un protocolo contra el acoso escolar en el centro, ni formación de los profesores, ni sensibilización de los propios niños sobre qué es intolerable", ha señalado.

Si estuviese implantada la Ley para la erradicación de la violencia contra la infancia, según precisa Conde, "sería obligatoria la existencia de un protocolo contra el acoso escolar en el centro, los profesores estarían preparados para prevenirlo y detectarlo, los padres tendrían información sobre cómo interpretar manifestaciones de que el niño está sufriendo violencia y, lo más importante, el niño sabría que esas conductas son intolerables y que tiene un canal de denuncia". "Aunque parezca insólito --añade-- todo esto no existe en España".

Además, según precisa, la ley facilitaría también que los servicios públicos donde se gestionan estas situaciones de violencia como el sistema judicial y sanitario "respondan con una perspectiva de infancia" porque, según advierte, "hoy por hoy, en el sistema judicial los niños son tratados como adultos, obligados a veces a cosas que les revictimizan, siendo a veces el propio proceso más agresivo para el niño que el episodio de violencia que ha sufrido".

DEBER DE DENUNCIA

Atendiendo al ámbito familiar, donde se producen más de la mitad de los casos de violencia contra los niños y niñas en España, Save The Children apuesta por "la sensibilización pública" y por "el deber de denuncia ante indicios de malos tratos".

"En la mayoría de los casos cuando se produce violencia hacia los niños, el entorno de los niños sabe que esa violencia se está produciendo pero no hace nada, por respeto, porque dicen 'esto es un tema familiar, no me meto'". Ante esta actitud, Conde recuerda que "la ley introduce deber de denuncia por parte de los que están observando el maltrato".

En concreto, sobre los casos de abusos sexuales, Conde recuerda que en España, a día de hoy, "en una de cada dos denuncias por agresiones y abusos sexuales la víctima es un menor de edad". Sobre la forma de prevenirlo, asegura que tienen evidencias de otros países de que la medida más eficaz en este sentido es "hacer consciente al propio niño de que lo que le está ocurriendo es inaceptable y no es algo natural".

Por ello, Conde defiende que "la educación afectivo sexual de los niños es el mejor modo de prevenir los abusos sexuales". De esto, señala que hay evidencias en los países nórdicos. Sin embargo, Conde pone de manifiesto que en España "la educación afectivo sexual no existe en el currículum escolar pero tampoco en los hogares". "Es una dimensión de nuestra vida enormemente importante pero que por razones ideológicas, no hay ningún espacio educativo formal que lo cubra", señala.

Con el objetivo de poner en marcha todas estas medidas, la ONG pide al Gobierno que apruebe ya la Ley de erradicación de la violencia contra la infancia. Según indica Conde, la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, dijo ante la Comisión de Infancia en el Congreso el pasado mes de enero "que no veía que hubiera urgencia social ni consenso político suficientes". En todo caso, Conde cree que la muerte de Gabriel Cruz podría mover a impulsar esta ley. "Ojalá una muerte tan dolorosa e injusta facilite que no haya más muertes injustas", subraya.