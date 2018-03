Educación. margarita robles: "hasta que no haya una propuesta de financiación seria, no volveremos al pacto por la educación"

15/03/2018 - 18:14

La portavoz socialista en el Congreso de los Diputados, Margarita Robles, aseguró este jueves en la Jornada Parlamentaria 'Por un acuerdo social y político para la educación' que "hasta que no haya una propuesta de financiación seria, no volveremos al Pacto por la Educación".

"Para el PSOE, la educación es una prioridad", subrayó Robles, quien a continuación recalcó "la clarísima voluntad de llegar a un acuerdo" por parte del PSOE y lamentó que el Gobierno y el PP "lo hayan hecho imposible".

"Se han negado a aumentar el presupuesto en educación, y si no hay suficiente financiación nada de lo que se plantee va a salir adelante", aseveró la portavoz socialista, quien criticó también la "deslealtad" del ministro de Educación hacia el pacto "haciendo propuestas al margen de la subcomisión", y la "falta de sensibilidad" y el "desprecio" hacia la comunidad educativa. "No vamos a dejar que posiciones como las del PP, representadas por el ministro Méndez de Vigo, cercenen el camino hacia el objetivo que todos tenemos en materia de educación", concluyó.

En la jornada, en la que participan representantes de la comunidad educativa (sindicatos, organizaciones de padres y alumnos, plataformas en defensa de la educación pública) y de los partidos políticos que han formado parte de la subcomisión parlamentaria por el pacto educativo, la portavoz socialista de educación, Luz Martínez Seijo, insistió en que los socialistas "nos hemos sentado a hablar de educación con lealtad, seriedad y responsabilidad", y reiteró que "hasta que no haya una propuesta de financiación seria, no volveremos al pacto". Seijo rechazó la "infrafinanciación" ofrecida por el PP y advirtió de que "no vamos a aceptar un pacto que impida llegar a los niveles de inversión de 2009".

"No vamos a ser cómplices de un acuerdo insuficiente para la educación. Apostar por la educación, revertir los recortes y avanzar en un nuevo modelo educativo tiene que venir obligatoriamente acompañado de financiación", recalcó.

Asimismo, la portavoz socialista puso de manifiesto la urgencia de derogar la Lomce y de abordar "un cambio de modelo educativo que nos prepare para los retos del futuro y abordar con garantías de éxito y cohesión social la sociedad del conocimiento", un modelo educativo que, a juicio de los socialistas, "debe tener a la escuela pública como eje vertebrador del sistema" y como "garantía de igualdad, equidad, inclusión, y de más oportunidades".

