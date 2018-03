Óscar puente (psoe): "el papel de las autoridades civiles no consiste en estar de espaldas a la religión"

El alcalde de Valladolid y portavoz de la Ejecutiva del PSOE, Óscar Puente, defendió este viernes en el Fórum Europa que "la aconfesionalidad del Estado no tiene que ver nada con que la Iglesia y la política estén de espaldas", por lo que reivindicó la función de representativa de los políticos. "El papel de las autoridades civiles no consiste en estar de espaldas a la religión", dijo.

Así se expresó el edil vallisoletano durante un desayuno organizado en Madrid por Nueva Economía Forum, cuyo invitado principal fue el cardenal arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Ricardo Blázquez, que contó también con la presencia del presidente de la Junta de Cofradías de Semana Santa de Valladolid, Felipe Esteban, para presentar la Semana Santa de la ciudad.

Puente se cuestionó si la Semana Santa es "un acontecimiento exclusivo y excluyente de creyentes", a lo que contestó con un "no" rotundo. "Es un acontecimiento religioso y también es un acontecimiento para los que no creen, es un acontecimiento cultural", agregó, explicando que la Semana Santa en general y la de Valladolid en particular, "contiene las dos caras de la misma moneda del ser humano". "La generosidad y la entrega absoluta, de un ser humano en beneficio de la humanidad", dijo, y la cara "de la persecución".

"Sin duda, los no creyentes pueden ver en la Semana Santa valores que trascienden al hecho religioso". "Cristo es el Dios de los creyentes, pero yo soy el alcalde de todos, por eso he intentado siempre colaborar con acontecimientos con carácter religioso", aseveró, presumiendo de la "magnífica relación" entre la Iglesia e instituciones públicas.

Esa relación, "espléndida", recordó, se ve en los "numerosos proyectos sociales" del Ayuntamiento vallisoletano en los que la Iglesia es "protagonista ineludible", para atender a menores y personas en riesgo social o promover acontecimientos turísticos y culturales.

Finalmente, invitó a acudir a Valladolid, "la ciudad que más crece en turismo, tanto porcentualmente como en términos absolutos", que es "digna de ser descubierta" y es "una de las grandes desconocidas".

Desde su punto de vista de "creyente" agregó que la aconfesionalidad no es incompatible con la colaboración, "línea" en la que cree que está el PSOE.

