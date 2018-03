El cardenal Blázquez dice que el abad del Valle de los Caídos "no puede negarse" a la exhumación de los hermanos Lapeña

16/03/2018 - 12:50

El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y cardenal arzobispo de Valladolid, Ricardo Blázquez, considera que el abad del Valle de los Caídos "no se puede negar" a exhumar los restos mortales de los hermanos Lapeña si se lo pide Patrimonio Nacional.

"Si la autoridad legítima, al abad del Valle de los Caídos le dice 'aquí tenemos estos restos, mandemos que sean custodiados aquí', el abad no se puede negar ni para recibirlos ni para sacarlos", ha precisado Blázquez este viernes 16 de marzo en un desayuno informativo de Nueva Economía Forum en Madrid. El responsable en este punto, según ha subrayado, es Patrimonio Nacional.

Preguntado por si acudirá a la Comisión de Justicia del Senado, tal y como pide el PSOE ante la ausencia del prior del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, que no ha comparecido ante la misma para explicar su negativa a cumplir la sentencia judicial que ordena la exhumación de los hermanos Lapeña, fusilados durante la Guerra Civil, Blázquez no ha respondido si acudirá o no y ha insistido en la distinción de competencias.

En este sentido, el cardenal ha precisado que en este asunto confluyen dos instituciones: Patrimonio Nacional, "que tiene sus competencias" y la comunidad monástica de los Benedictinos, "que tiene otras competencias en relación con el culto, con el templo y la oración".

"El abad del Valle de los Caídos con su comunidad van a rezar todos los días porque es una cruz, no podemos olvidar que es una cruz y para los cristianos es el símbolo fundamental de la pacificación", ha subrayado.

Por ello, ha instado a orientar la reflexión "distinguiendo estas dos competencias que son distintas" aunque comprende que hay "otros muchos matices", y en esta línea ha indicado que el arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro, podría responder "con mayor competencia" sobre el asunto.

Por su parte, el alcalde de Valladolid se ha remitido a la decisión de su grupo parlamentario sobre este asunto. En todo caso, ha precisado que "son algunas personas las que han solicitado que sean exhumados los restos de sus familiares" y espera que "se dé solución a esta reclamación" porque "los restos mortales de una persona, sobre todo, pertenecen a su familia y son sus descendientes los que deben decidir dónde quieren que reposen".