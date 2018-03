Ayuntamiento Madrid niega persecución en el momento de la muerte de un senegalés en Lavapiés y abre una investigación

El delegado de Salud, Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, Javier Barbero, ha anunciado que se ha abierto un expediente de información reservada y ha negado que se estuviera produciendo una persecución policial en el momento en el que el ciudadano senegalés Mmame Mbage sufrió el infarto en Lavapiés.

"Como principio no pongo en duda la actuación de los profesionales, pero por responsabilidad hay que afinar al máximo sobre cómo se han empleado los mecanismos de intervención. No es una cuestión de que ponga en duda sobre la policía sino de prudencia porque en el ejercicio de la fuerza hay que preguntarse sobre la proporcionalidad. No dudo de las personas sino de evaluar conductas, sin más", ha contestado en rueda de prensa.

"Los hechos hablan de que ni en el momento de la parada ni en los minutos anteriores hubo ninguna intervención policial con él sino que iba andando hacia donde vivía", ha explicado.

