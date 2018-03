Personas con Síndrome Down reivindican en un desfile no ser tratados como niños: "Somos personas adultas"

16/03/2018 - 15:05

Jóvenes con Síndrome de Down han participado, este viernes 16 de marzo en Madrid, en un desfile de modelos, organizado por la empresa Bodas Zankyou y la Fundación Down Madrid, con el objetivo de apoyar la inclusión social de este colectivo en todos los ámbitos y concienciar sobre el trato infantil que recibe, en el marco del Día Internacional del Síndrome de Down, que se celebra el próximo 21 de marzo.

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

Así lo ha hecho saber el responsable y director de empleo de la fundación, Jorge González, antes del comienzo del desfile. "Se trata de apoyar a las personas con discapacidad a que participen como uno más en el día a día. Y para ello es importante vestirse y comportarse como lo hace la gente de su edad", ha señalado.

De este modo, y bajo el lema de 'La Belleza es para todos', los modelos han comenzando desfilando de manera individual con vestidos de invitado de bodas muy coloridos y tocados en el pelo las mujeres, y con trajes elegantes los hombres, al ritmo de una música "moderna y a la orden del día", y han dedicado unos segundos al final del recorrido para posar ante las cámaras con gran entusiasmo y alegría.

Posteriormente, un grupo de mujeres han salido a desfilar de la mano de algunas influencers que se han querido sumar a la causa, y entre aplausos y muestras de afecto por parte de los invitados se han abrazado al finalizar el trayecto de la pasarela instalada en una sala del Hotel Wellington.

Asimismo, han desfilado por parejas de mujeres y hombres con discapacidad intelectual. Al finalizar el desfile se han unido todos los participantes para recibir el reconocimiento por parte de los espectadores y han terminado bailando todos juntos en lo que se ha convertido en "una especie de fiesta".

Los impulsores del proyecto pretenden reivindicar así la necesidad de concienciar a la sociedad sobre los efectos positivos que tiene tratar en consonancia a su edad a las personas con Síndrome de Down. Según señalan, se trata de "una gran ayuda social" para su desarrollo, madurez e integración social "que la sociedad les reconozca como personas maduras".

Según precisan, en la actualidad se calcula que en España hay cerca de 35.000 personas con Síndrome de Down, es decir un 0,075 por ciento de la población total. En este contexto, matizan que tratar a estas personas como niños puede ser perjudicial para su desarrollo, y lamentan que hay una mayor tendencia a tratar como niñas a las mujeres.

"Es necesario darles los apoyos que hacen falta para que hagan lo mismo que las personas de su misma generación", ha recalcado González, quien ha expresado que este tipo de iniciativas son "importantes e imprescindibles" para que las personas con discapacidad intelectual "vayan alcanzando los techos que aún quedan por alcanzar".

"SOCIEDAD CORAJE"

"El otro día en unas jornadas llegamos a la conclusión de que no queremos madres corajes, si no una sociedad coraje", ha añadido para incidir en que este tipo de iniciativas fomentan que las personas con Síndrome de Down reciban el mismo trato "que el resto de la sociedad".

Por su parte, la Country Manager de Zankyou, Lucía de la Cruz, ha indicado que tras cuatro años de colaboración con la Fundación han decidido hacer "un proyecto más grande" y que por ello organizaron el desfile, para conseguir que estos jóvenes "se sientan independientes y autónomos".

La inserción laboral es una de las formas de integración social más óptimas para el desarrollo de las personas con síndrome de Down. Sin embargo, se estima que en empresa ordinaria trabajan tan solo alrededor de un 5% de las personas con síndrome de Down en edad laboral. Los puestos o profesiones suelen ejercer son: auxiliar administrativo, reponedores, auxiliar de sala en restauración, manipulados, auxiliares en entornos educativos, residencias, deportivos entre otros.