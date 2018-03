Movimiento contra la Intolerancia pide investigar a quienes "calientan" las redes sociales en el caso de Lavapiés

El presidente de Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, ha pedido este viernes 16 de marzo que se investigue a quienes "calientan e incendian" las redes sociales para generar altercados y ha culpado a los "radicales antisistema" de los disturbios que este jueves tuvieron lugar en el barrio madrileño de Lavapiés, donde falleció un joven senegalés por un infarto.

"Hay que ver la responsabilidad que tienen aquellos que están incendiando las redes sociales y los que cogen las piedras y logran y unos niveles de enfrentamiento y de violencia tremendos", ha apuntado en declaraciones a Europa Press. Ibarra sostiene que cada uno "es responsable de sus actos" y debe asumirlos "incluso a nivel judicial".

"En las redes se está metiendo mucha información que además no se ajusta a la realidad y está calentando y agitando mucho", ha remarcado, para después precisar que incluso antes de los incidentes hubo usuarios que "agitaron" las redes sociales.

En una entrevista en Onda Madrid recogida por Europa Press, Ibarra ha culpado a los "radicales antisistema" de los disturbios de Lavapiés y ha exculpado a los compatriotas y compañeros del fallecido de la quema de contenedores o robos en bancos en el barrio madrileño. "De hecho, los senegaleses se enfrentaron a estos radicales y les decían que estaban quemando bares donde ellos toman café o desayunan", ha añadido.

El presidente de la ONG ha explicado que varios miembros del Movimiento contra la Intolerancia pudieron observar lo acontecido desde las 17 horas de la tarde, cuando efectivos del Samur atendían al mantero para intentar salvar su vida. Según Ibarra, fue después cuando los "radicales antisistema" comenzaron a convocar "de forma incendiaria" a través de las redes sociales para realizar "una batalla campal".

"Hubo una lluvia de cientos de adoquines contra los agentes, no sé cómo no mataron a algún policía", ha afirmado, a lo que ha añadido que los autores de estas agresiones fueron "jovencitos encapuchados que no son del barrio, sino que vinieron a liarla". "Fue una utilización de un conflicto por parte de los radicales y alentado desde las redes sociales", ha remachado Ibarra, que en declaraciones a Europa Press ha pedido que "no se dañe la imagen" del colectivo senegalés ni de Lavapiés a pesar de los disturbios.