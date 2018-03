El SUP lamenta el desamparo institucional sobre los disturbios en Lavapiés

16/03/2018 - 17:59

El Sindicato Unificado de Policía se ha pronunciado este viernes sobre el incidente que provocó los altercados sucedidos en el madrileño barrio de Lavapiés durante la tarde del pasado jueves. El portavoz del sindicato, Ramón Cosío, ha manifestado que se trata de "una respuesta totalmente desproporcionada e injustificada de los manteros que estaban haciendo la venta ilegal de CDs".

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

Según la versión del sindicato, la persecución que presuntamente provocó la parada cardiorrespiratoria y posterior muerte del joven senegalés Mmame Mbaye no se produjo como tal. El portavoz ha afirmado que agentes de la policía iniciaron en la zona en la que se encontraban los manteros la persecución de un sospechoso de robo con intimidación. Cosío ha afirmado que fue esta "carrera" la que provocó que los manteros empezaran a correr.

El portavoz del sindicato ha adelantado que es posible que durante el fin de semana se despliegue un dispositivo policial especial, ya que se espera que los incidentes del jueves tengan como consecuencia un "efecto llamada para gente que el único interés que tiene es provocar desórdenes públicos".

Cosío ha negado categóricamente que la policía pueda tener responsabilidad alguna en el fallecimiento de Mmame Mbaye. El portavoz ha afirmado que para el cuerpo es "una tragedia que un mantero, un policía o un ciudadano de a pie sufra un fallo cardíaco y fallezca". En este sentido, Cosío ha destacado que fue la policía la primera en atender al joven senegalés.

Cosío ha lamentado el desamparo institucional que dice sufrir por parte del Ayuntamiento de Madrid. En referencia a la investigación sobre lo ocurrido anunciada por el Consistorio madrileño, el representante del SUP ha manifestado que desde los cuerpos y fuerzas de seguridad apreciarían que el Ayuntamiento "pusiese el mismo empeño en apoyar la labor de los policías". "No hemos recibido ningún mensaje de las instituciones municipales defendiendo, no sólo la policía sino los bomberos y los servicios sanitarios" ha remarcado Cosío.