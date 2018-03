La aecc advierte de que "en 2020 la mortalidad del cáncer de pulmón en mujeres superará a la del cáncer de mama"

17/03/2018 - 11:15

Enlaces relacionados La mortalidad por cáncer de pulmón entre las mujeres alcanzará su máximo en 2026 (14/06)

MADRID, 17 (SERVIMEDIA)

El presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), Ignacio Muñoz, ha advertido de que, a pesar de que está disminuyendo la tasa de mujeres fumadoras, no está descendiendo al mismo nivel que la de los hombres, lo que provocará, según las previsiones, que en el año 2020 "la mortalidad del cáncer de pulmón en mujeres superará a la del cáncer de mama".

Así lo dijo Muñoz en una entrevista con Servimedia, en la que hizo hincapié en la necesidad de llevar hábitos de vida saludables, teniendo en cuenta que "el 50% de los cánceres y el 50% de las enfermedades cardiovasculares, que son las dos causas de muerte más importantes en cualquier país, se podrían evitar haciendo énfasis en una vida más sana".

El presidente de la AECC celebró que la tasa de hombres fumadores "ha bajado sensiblemente", aunque lamentó que "en el caso de la mujer no ha descendido tanto", ya que "entre la gente joven, y especialmente cuando se trata de chicas jóvenes, ha crecido el número".

En este sentido, advirtió de que "en 2020 la mortalidad del cáncer de pulmón en mujeres superará a la del cáncer de mama", y explicó que a pesar de que el de mama es hoy en día el cáncer que tiene más incidencia en la mujer, la mortalidad "se ha reducido muchísimo" y en cambio "el cáncer de pulmón tiene menos incidencia pero su mortalidad es mayor".

"Es una pena pensar que hoy sigue muriendo más gente por tabaco al año que las personas que murieron en la Segunda Guerra Mundial", afirmó Muñoz, quien añadió que "parece mentira que no seamos capaces de dejar de fumar habiendo una mortalidad tan alta".

A su juicio, la incidencia del tabaco es un "problema educacional" y no corresponde a que "la ley te permita fumar en un sitio o no", por lo que abogó por "concienciar a la población" y "no vincular el fumar a conductas y personajes deseables por los jóvenes"

CÁNCER COMO "PROBLEMA ECONÓMICO"

Asimismo, el presidente de la AECC incidió en que el cáncer, "además de ser un problema en sí por la enfermedad, es un problema social", porque "es una enfermedad que toca a casi 250.000 personas nuevas al año", y "hemos calculado que el coste de cualquier cáncer, por temas que no están cubiertos por la Seguridad Social, puede llegar a ser de 300 euros al mes".

Por ello, alertó de que por este motivo "alrededor de 25.000 personas al año pueden entrar en exclusión social", en alusión a las personas que están en situación de paro, ya sea con cobertura o sin cobertura, los autónomos que "pasarían a una cobertura muy baja" y "personas que están con salarios por debajo del Salario Mínimo Interprofesional".

Por último, con respecto a los Presupuestos Generales del Estado, Muñoz indicó que le gustaría saber cuánto piensa invertir el Gobierno en investigación para tener datos comparativos, y destacó que es necesario invertir más, ya que "la investigación es la que va a acabar curando el cáncer" y por culpa de los recortes en esta materia en los últimos años "se ha perdido una generación de investigadores".

(SERVIMEDIA)

17-MAR-18

CJC/gja/caa