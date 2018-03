Recibe el alta un manifestante herido el jueves en los disturbios de Lavapiés

Madrid, 17 mar (EFE).- Un manifestante que resultó herido leve la noche del jueves durante los disturbios en el barrio de Lavapiés y que fue trasladado a la Fundación Jiménez Díaz, ha recibido el alta médica a última hora de la mañana, según han indicado a Efe fuentes sanitarias.

Según ha dicho a Efe el servicio municipal de emergencias (Samur-Protección Civil), el hombre fue atendido a las 21.30 del jueves en la comisaría de Leganitos y desde allí fue trasladado en ambulancia al hospital de la Fundación Jiménez Díaz, con contusiones y una herida en la cabeza pero "sin preaviso hospitalario".

En un vídeo difundido hoy por varias televisiones puede apreciarse cómo varios policías nacionales con casco tratan de disolver a los manifestantes y uno de los agentes golpea con su porra en la cabeza a un hombre de raza negra, que se encontraba junto a una farola, y tras caer al suelo es recogido por los propios agentes y trasladado hasta un portal cercano.

Fuentes policiales, por su parte, ha indicado a Efe que el herido por el golpe durante los disturbios no figuraba entre los heridos atendidos en los incidentes dado que fue llevado finalmente a comisaría "al no poder ser atendido en el lugar, ya que Samur no podía acceder a la zona".

Tras ser atendido en comisaría, fue trasladado a la Fundación Jiménez Díaz, donde quedó en observación, y ha recibido el alta médica hoy después de no detectarse lesiones neuronales.