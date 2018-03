Expertos en economía verde animan a presentarse al programa empleaverde del gobierno

Varios expertos sobre la economía verde animan a empresas, asociaciones y entidades en general a presentar proyectos al Programa Empleaverde de la Fundación Biodiversidad, que pertenece al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, y que este año repartirá 8,9 millones en subvenciones.

La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, presentó recientemente en Madrid los proyectos beneficiarios de la convocatoria de subvenciones del Programa Empleaverde del año pasado, dotada con 7,7 millones de euros con el objetivo de impulsar iniciativas que fomenten el empleo y la economía verde.

Tejerina destacó entonces que el Ministerio pone en marcha "políticas cuya principal razón de ser es favorecer la competitividad de nuestra economía, creando empleo y cuidando y protegiendo el medio ambiente". "El Programa Empleaverde es una de nuestras iniciativas para lograrlo", añadió, antes de precisar que la convocatoria de 2017 permitirá la creación de 500 empleos y la formación de 14.000 personas.

El plazo para presentarse a la convocatoria actual del Programa Empleaverde, cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE), está abierto hasta el próximo 30 de abril.

UNA OPORTUNIDAD

Cuatro beneficiarios de la convocatoria del año pasado, que benefició a 69 proyectos, explicaron sus iniciativas en la tertulia #BioLíderes emitida en el programa 'Madrid a la vista', realizado por Servimedia para M21 Radio.

Esperanza Carrillo, responsable de RSE y Nuevos Mercados de la Asociación para la Certificación Española Forestal (PEFC España), indicó que el Programa Empleaverde es "una oportunidad" para que las entidades pongan en marcha "buenas ideas" en favor de la sostenibilidad. "La economía verde es importante porque tenemos que estar todos comprometidos con el medio ambiente y para que el desarrollo actual no comprometa el medio ambiente de generaciones futuras", añadió.

PEFC España pretende mejorar las competencias de 1.188 trabajadores de la cadena de valor de los bosques a través de herramientas de innovación verde, sostenibilidad y marketing con el fin de integrar la biodiversidad en la gestión empresarial.

Carrillo subrayó que el proyecto 'Innova en Verde' consta de cursos dirigidos tanto a propietarios preocupados por la gestión de sus territorios como a fábricas o imprentas, con el propósito de que conozcan la normativa sobre certificación forestal y para que utilicen ésta en su gestión.

"NO HAY VUELTA DE HOJA"

Elena Melgar, directora de Proyectos de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos-ATA, apostó por "hacer sostenible la economía, que ha sido durante años bastante destructiva con el medio ambiente".

ATA se propone mejorar las competencias y cualificación de 270 trabajadores autónomos en sectores altamente contaminantes y sus adaptaciones hacia un modelo productivo más sostenible.

Melgar comentó que ATA imparte cursos de asesoramiento, tanto presenciales como telefónicos, que tratan de la gestión de los residuos y para adaptar el negocio a una economía más sostenible en sectores como la hostelería, el comercio y la construcción. "El trabajador autónomo muchas veces no es que no quiera ser socialmente responsable o proteger el medio ambiente, sino que le falta conocimiento de cómo hacer las cosas", apostilló.

Marieli Fernández, de la Asociación para el Desarrollo Sostenible y la Responsabilidad Social (ADR), indicó que la convocatoria del Programa Empleaverde de 2018 es "una oportunidad muy buena" para poner en práctica iniciativas en defensa del medio ambiente.

La Asociación ADR quiere generar 24 puestos de trabajo y formar a 280 trabajadores en el sector del turismo sostenible a través de recursos agroganaderos, forestales, ambientales, geológicos y gastronómicos en Canarias, Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid.

Fernández recalcó que los dos proyectos de ADR sirven para "fomentar un turismo interior de más calidad y sostenible" mediante la creación de puestos de trabajo y de la mejora en la formación para lograr un empleo de mayor calidad en el sector del turismo sostenible.

ECONOMÍA VERDE

José Luis de la Cruz, coordinador de Proyectos de la Fundación Conama, sentenció que "la economía o es verde o no es economía". "No hay vuelta de hoja, no hay otra forma de hacer las cosas. Hemos hecho las cosas de forma lineal y ahora hay una economía circular que va en línea de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y del Acuerdo de París. O es así o no hay otra forma de hacer las cosas. Además, genera empleo", dijo.

La Fundación Conama tiene como objetivo mejorar la capacidad y las competencias de 355 transportistas urbanos de mercancías para orientar su toma de decisiones de compra y de actuación en línea con las nuevas políticas de movilidad sostenible.

"Desde Europa nos vienen normativas que nos están diciendo que los niveles de contaminación de las ciudades no los podemos soportar y tenemos que cambiar algo. Tenemos que cambiar la movilidad y eso afecta fundamentalmente al profesional del transporte", subrayó.

