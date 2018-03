Ecodes ofrece 14 recetas para garantizar el uso sostenible del agua en el mundo

19/03/2018 - 13:54

MADRID, 19 (SERVIMEDIA)

El director de Ecología y Desarrollo (Ecodes), Víctor Viñuales, propuso este lunes 14 ideas para garantizar el uso sostenible del agua tanto en España como en el resto del mundo, entre ellas que sea una prioridad política, incentivos fiscales para quienes inviertan en 'bonos verdes' o colocar una bandera a la entrada de los municipios que indique que esos lugares aseguran el agua potable.

Viñuales lanzó estas recetas en la jornada 'Globalmente responsables. ODS#Objetivo 6: Cada gota cuenta', celebrada este lunes en Madrid bajo la organización de Cola-Cola en colaboración con Servimedia y en la que varios expertos disertaron sobre garantizar la disponibilidad de agua, su gestión sostenible y el saneamiento para todos, que forma parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

El director de Ecodes abogó por "construir prioridad política" en esta materia y aseguró que "invertir en agua es la mejor inversión". En este sentido, puso como ejemplo anecdótico que el presidente de Bolivia, Evo Morales, recibía la petición de muchos alcaldes de que construyera un campo de fútbol cuando el máximo dirigente del país visitaba sus municipios.

Viñuales reclamó "conexiones fuertes" entre países desarrollados y en vías de desarrollo, así como ventajas fiscales para los ciudadanos que decidan invertir en 'bonos verdes' para garantizar el derecho humano al agua y el saneamiento u otros ODS, como ocurre en los Países Bajos. "Muchas veces el sistema financiero mundial ha financiado insostenibilidad, es hora de que pase a financiar sostenibilidad", dijo.

También propuso "dar voz a los invisibles", tanto "los que no existen todavía porque no han nacido o porque están lejos o porque una parte de la biosfera no tiene Twitter", y acompañó esa propuesta con el hecho de que él mismo no estuvo plenamente satisfecho con un acuerdo entre sindicatos, ecologistas y regantes por un conflicto en un pantano de Aragón porque no estuvieron representadas "las generaciones futuras y la gente del delta del Ebro".

Otra idea de Viñuales es "invertir en el software del agua para garantizar la sostenibilidad económica", es decir, tener en cuenta que las infraestructuras necesitan de otros elementos para llevar agua a las comunidades, como combustible, por ejemplo.

Viñuales apostó por incentivos económicos para utilizar el agua con eficiencia, promover cambios culturales para proteger los cauces fluviales y algunas prohibiciones en beneficio de la salud pública, como el hecho de que Barack Obama decidiera al final de su segundo mandato como presidente de Estados Unidos prohibir los microplásticos presentes en exfoliantes o en dentífricos.

Otras peticiones de Viñuales son fomentar el diálogo antes de que se agraven los conflictos sociales en periodos de sequía, implicar a las empresas, garantizar agua de calidad, menos transferencias estatales a municipios que no cuidan sus ríos, colocar banderas a la entrada de los municipios como señal de que estas localidades aseguran agua potable a sus habitantes (como ocurre con las banderas azules de las playas) e impulsar plataformas de cooperación para evitar desacuerdos sobre los recursos hídricos.

(SERVIMEDIA)

19-MAR-18

MGR/caa