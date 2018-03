Stoplgbtfobia recomienda celebrar el día internacional de las familias

El Observatorio Español contra la LGBTfobia (StopLGBTfobia) recomienda que los centros educativos cambien la celebración del Día del Padre y del Día de la Madre (el 19 de marzo y el primer domingo de mayo, respectivamente) por el Día Internacional de las Familias (15 de Mayo), para que sea una conmemoración más inclusiva y no marginar a niños y familias.

"Cuando se acercan estas fechas, es tradicional en la inmensa mayoría de los centros educativos preparar una programación pedagógica especial, donde los niños preparan en las aulas dibujos u otras manualidades como regalo a su 'padre' en el Día del Padre, o a su 'madre' en el Día de la Madre. Sin embargo, no se reflexiona sobre todos aquellos niños que por uno u otro motivo, o no tienen un padre, o no tienen una madre. Esto provoca daño psicológico en los niños excluidos de un día especial que celebran todos sus compañeros, produciendo autodiscriminación, falta de autoestima e incluso provocando acoso escolar, mofa y burla por parte de otros niños", afirma el director de StopLGBTfobia, Paco Ramírez.

El Observatorio lanza este año su campaña #MiFamiliaEs como forma de sensibilizar y concienciar a la sociedad española en la importancia de la coeducación en los centros escolares, "incidiendo en la inclusión y la lucha contra la discriminación y el acoso escolar, fomentando unas Escuelas Diversas", según señala el director.

Según la Encuesta Continua de Hogares de 2016 realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en España hay 6.228.800 familias tradicionales con uno o varios hijos, y 1.964.900 familias monoparentales (madre con hijos hay 1.591.200, el 81% del total, frente a 373.700 de padre con hijos), y 1.144.800 de otros tipos de composiciones familiares. Existen 95.300 parejas homosexuales (el 69,5% formadas por hombres y un 30,05% por mujeres).

Las familias monoparentales se van incrementando año a año en la sociedad española (con respecto a 2015 han aumentado el 3,6%), y lo mismo sucede con las familias homosexuales (han aumentado un 2% respecto a 2015). El Observatorio resalta la brecha familiar que "se va incrementando año a año en las parejas homosexuales", donde las parejas de gays predominan largamente sobre las de lesbianas.

