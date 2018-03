Google, bbva y la fad apuestan por el uso responsable de las tic con 'conectados'

Google, BBVA y la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD) han presentado este lunes en el Campus Google de Madrid el proyecto 'Conectados', una iniciativa cuyo objetivo es promover un uso adecuado y responsable de las TIC (redes sociales e Internet, fundamentalmente) entre los adolescentes españoles.

El director global de Negocio Responsable de BBVA, Antoni Ballabriga, ha sido el responsable de presentar este proyecto acompañado por el director de Políticas Públicas de Google España, Francisco Ruiz Antón, y el vicepresidente y la directora general de la FAD, Ignacio Calderón y Beatriz Martín Padura. Además, a la presentación han asistido un centenar de adolescentes de 14 a 16 años.

Los adolescentes españoles navegan diariamente en un mar de 'post', 'selfies', 'memes', o 'fake news' que cambian en minutos, mantienen un gran número de conversaciones y relaciones sociales de forma simultánea y deben estar atentos a los cambios tecnológicos constantes.

Los expertos señalan que entran en este universo digital porque lo perciben como imprescindible, porque los jóvenes que no usan o no frecuentan las redes sociales sienten que están en riesgo de exclusión y marginación por parte de su grupo de iguales. Quien no participa de esta dinámica relacional es considerado 'raro' o 'independiente'.

Por este motivo, las redes sociales e Internet se han convertido en herramientas fundamentales y de uso intensivo de la socialización juvenil, por lo que formar en su manejo y uso responsable es la clave para minimizar los posibles riesgos. Un 56% de jóvenes de 16 a 20 años señala riesgos, según el estudio 'Jóvenes en la red. Un selfie' del Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud de la FAD. Por otro lado, un 21% de los adolescentes de 14 a 18 años realiza un uso compulsivo de las tecnologías, según la encuesta 'Estudes 2016' del Plan Nacional sobre Drogas.

'CONECTADOS', UN JUEGO PARA EL BUEN USO DE LAS TIC

Esta iniciativa consiste en un juego ('app' y 'online', accesible vía web) dirigido a adolescentes que de forma amena y divertida facilita pistas sobre cómo manejar las TIC de forma segura y responsable y fomenta un uso constructivo de Internet desde el respeto a uno mismo y a los demás. El juego propone a los adolescentes encontrar a Ana, una amiga que se ha escondido, a través de pistas que encuentran en su teléfono móvil y el rastro digital que ha ido dejando en sus redes sociales.

A lo largo de esa búsqueda, descubrirán la importancia de manejar los ajustes de privacidad en redes, no facilitar datos personales a desconocidos, el valor de la propiedad intelectual en Internet, entre otros aspectos.

Cada respuesta, tiene una puntuación según sea más o menos adecuada y todos los participantes pasan, al terminar el juego, a formar parte de un 'ranking'. Los participantes tienen la posibilidad de participar en un concurso hasta el próximo 31 de marzo donde los 10 con mejor puntuación obtendrán un premio.

El objetivo de este juego es ayudarles a gestionar las TIC de manera responsable y segura para evitar los riesgos de la red, evitar que se generen entre los adolescentes y jóvenes relaciones de baja intensidad, superfluas, volubles o despersonalizadas; y evitar que un exceso de atención derive en un aislamiento del entorno más cercano (familia fundamentalmente). El juego ('app' descargable para IOS y Android y accesible también vía web a través de 'www.proyectoconectados.es') se puso en marcha en noviembre y ya han participado más de 6.000 internautas.

ACCIONES PARA PADRES Y DOCENTES

'Conectados' trabaja tres líneas de actuación: acción educativa dirigida a adolescentes; investigación para conocer el impacto de las TIC en la socialización de los adolescentes; y sensibilización/formación para familias y docentes ofreciendo pautas para ayudar a sus hijos y alumnado a gestionar el uso de redes sociales e internet de una forma más adecuada y segura.

Para las familias se han elaborado tres vídeos informativos que, con ejemplos prácticos y cercanos pueden servirles de orientación en este ámbito. Se trata de vídeos interactivos accesibles en la web www.proyectoconectados.es. Además, se ha elaborado un decálogo con pautas concretas como establecer normas claras para regular el uso de Internet, videojuegos y el móvil regulando cuándo, cuánto y dónde los utilizan, o hacer uso de los programas de control parental tanto en el ordenador como en las videoconsolas.

Para los docentes se han habilitado cinco vídeos informativos y el acceso a un curso sobre 'Ciudadanía digital y seguridad', un curso 'online' muy sencillo, abierto y masivo. El objetivo es que a través de videos, lecturas y actividades los docentes descubran cómo integrar conceptos y actividades de ciudadanía digital y seguridad en el currículo escolar.

INVESTIGACIÓN ESCOLAR SOBRE TICS

En el marco del proyecto se está realizando una investigación que concluirá en junio que abordará las percepciones y expectativas respecto al manejo de las TIC por parte de los adolescentes de 14 a 16 años.

Se trata de una encuesta escolar que analizará aspectos como las carencias detectadas en su uso cotidiano, la importancia otorgada a las TIC en su día a día, para qué las utilizan y cómo repercute su uso en la vida escolar, personal, familiar, etc. Todo ello poniendo una especial atención a la perspectiva de género que nos permita entender mejor las dinámicas relacionales según géneros.

