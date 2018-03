Los protestantes españoles rechazan la aporofobia e instan a denunciar las prácticas abusivas de ministros religiosos

La Comisión Permanente de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE) se ha desmarcado de la corriente doctrinal denominada 'Evangelio de la Prosperidad', que hace exhibicionismo de las riquezas materiales, ha asegurado el rechazo de los protestantes a la aporofobia, la fobia a las personas pobres, e insta a denunciar las prácticas abusivas de ministros religiosos.

Según avisa la FEREDE en un comunicado, el llamado 'Evangelio de la Prosperidad' es una corriente teológica que "se ha infiltrado y extendido" en algunas iglesias y movimientos evangélicos y no evangélicos alrededor del mundo pero que "no guarda relación alguna con la más amplia, histórica y extendida tradición evangélica y protestante (pentecostal y no pentecostal)".

"Rechazamos el relato aporofóbico de esta corriente doctrinal con el que se avergüenza y estigmatiza a los pobres, así como el exhibicionismo insultante que algunos predicadores hacen de sus bienes y riquezas materiales, negando con ello, a nuestro juicio, la misma esencia del evangelio de Jesucristo", afirman.

La FEREDE precisa que la prosperidad física y material son bienes deseables que "de forma natural suelen hacerse presentes y visibles en la vida de los creyentes y en sus iglesias como consecuencia de, un cambio de estilo de vida, la renuncia a conductas de riesgo y la adopción de buenos hábitos" pero precisa que esta prosperidad física y material "de ningún modo constituye una prioridad en la vida del cristiano".

Por otro lado, la Federación insta a denunciar a las autoridades que correspondan en cada caso, sean eclesiales, policiales o judiciales, los actos individuales que puedan constituir comportamientos de mala praxis, estafa, engaño o cualquier otro ilícito por parte de pastores. "Buenos y malos ministros religiosos los hay en todas las confesiones religiosas y en todos los sectores de la sociedad", subrayan.

Además, señalan que la Biblia no ampara ni justifica tales prácticas abusivas y apuntan que de hecho, el texto bíblico es "la mejor vacuna contra el abuso espiritual y la manipulación religiosa". Precisamente, señalan que en los movimientos donde se denuncian un mayor número de abusos por parte de ministros religiosos, "es fácil observar un abandono creciente de la exposición bíblica desde los púlpitos, sustituyéndose por otros contenidos religiosos como anécdotas personales, abuso de símbolos convertidos en fetiches, culto a la personalidad, en una desproporción manifiesta".