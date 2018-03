La iglesia recibe 256 millones del irpf, más recaudación pero de menos contribuyentes

20/03/2018 - 12:00

MADRID, 20

La cantidad destinada por los contribuyentes a la Iglesia católica aumentó en 7 millones de euros en la última campaña del IRPF y alcanzó los 256,21 millones, un incremento del 2,83% con respecto al año anterior. Sin embargo, 7.113.000 contribuyentes marcaron la opción de la Iglesia, 234.000 menos que en el ejercicio anterior, revirtiendo la tendencia que había tenido lugar durante la crisis, cuando se recaudó menos pero más personas confiaban en esta casilla.

Estas son las principales conclusiones de la campaña de la renta del año pasado (con la recaudación del 2016) presentados este martes en Madrid por el vicesecretario de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Fernando Giménez Barriocanal.

"Hay una estimación del 20% de declaraciones conjuntas, por lo que se puede decir que 8,5 millones de contribuyentes destinan a la Iglesia el 0,7% de sus impuestos", lo que supone que el porcentaje de asignación llega al 33,54%, un 1,39% menos que el año anterior.

Pese a recibir más fondos de la asignación tributaria, la CEE indicó que 6,5 millones de contribuyentes no marcaron ni la equis de la Iglesia católica ni la 'equis solidaria'.

Es más, "la casilla de fines sociales también ha bajado 1,3 puntos y ha pasado a 6.490.000 (de 5.800.000 contribuyentes) que no han marcado ninguna, 600.000 declaraciones más que el ejercicio anterior". Por el contrario, "el 62,5% de los contribuyentes que marcan la casilla de la Iglesia también marca la de fines sociales", destacó, porcentaje que ha aumentado dos puntos.

"El descenso ha sido en la misma proporción en la casilla de fines sociales", insistió, a la vez que dijo que no estaba "ni contento ni satisfecho" con los datos, que implican "la necesidad por parte de la Iglesia y de los otros interlocutores de renovar el esfuerzo por incentivar este mecanismo que no hace que paguemos más ni nos devuelvan menos".

"Necesitamos explicar más y contar mejor" lo que hace la Iglesia, insistió, apuntando también que "hay algún elemento conjunto en ambas asignaciones" que ha "provocado" esos resultados, como pueden ser las "nuevas maneras de declarar" por vía telemática, "que no hacen tan inmediato acceder a la asignación".

Por eso, espera que, con la adaptación tecnológica de la campaña de este año "no aparezca la casilla escondida en el último recodo" y que los contribuyentes no continúen en una línea de "relajación" solidaria porque consideren que lo peor de la crisis ya ha pasado. Por ello, además de agradecer a los contribuyentes su aportación animó a marcar las dos casillas de la declaración.

A pesar de todo ello, los 256 millones del IRPF suponen "la cifra más alta desde el comienzo del actual sistema de asignación tributaria en 2007", que promedia una subida anual del 0,58% comparándola con la primera que se hizo entonces.

PERFIL

Todos estos datos, subrayó Giménez Barricoanal, proceden de los recopilados por la Agencia Tributaria más las cuatro administraciones forales (las tres vascas y Navarra). En ellos puede apreciarse que el contribuyente medio confía especialmente en la Iglesia.

"A medida que la situación mejora, los contribuyentes declaran más rentas", subrayó Giménez Barricocanal. "Ha aumentado el número de casillas en rentas por encima de los 30.000 euros brutos anuales y ha descendido en los inferiores", dijo, con 26.000 declaraciones más en ese tramo de lo que se considera un declarante tipo en España.

Pero también destacó que 1,6 millones de declaraciones que marcaron la casilla de la Iglesia apenas aportaron 14.000 euros, "gesto de generosidad" que agradeció igualmente.

En cuanto al perfil del contribuyente, tanto hombres como mujeres marcan "de una manera bastante similar" la equis de la Iglesia (32,5% de hombres y 35,3% de mujeres).

En porcentaje, las comunidades autónomas más sensibles a la casilla de la Iglesia son Castilla-La Mancha, La Rioja, Extremadura, Murcia y Castilla León. Y en números absolutos de declaraciones, quienes más contribuyen son Madrid, Barcelona, Valencia, Vizcaya, Sevilla, Murcia y Zaragoza.

"Mucha de la gente mayor que encontraré en misa no hace la declaración de la Renta, probablemente para su desgracia porque no llegan a los mínimos", lamentó, para concluir que no conoce "ninguna situación" que tenga una adhesión de 8,5 millones de personas.

