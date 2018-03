Discapacidad. la once espera que españa mantenga el "espíritu" del tratado de marrakech

20/03/2018 - 14:33

MADRID, 20 (SERVIMEDIA)

La ONCE expresó este martes en el Congreso de los Diputados su deseo de que España mantenga el "espíritu" del Tratado de Marrakech a la hora de llevar a cabo la trasposición a la Ley de Propiedad Intelectual de la directiva y el reglamento que establecen cómo se aplicará el citado tratado en la Unión Europea.

Así lo destacó en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso el director general adjunto de Servicios Sociales para Afiliados de la ONCE, Andrés Ramos, quien celebró que el borrador presentado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para adecuar el Tratado de Marrakech a la legislación española "recoge el espíritu" del citado tratado y añadió que espera que "mantenga ese espíritu" y "no haya ningún tipo de restricciones, de mermas o de cargas".

El Tratado de Marrakech tiene como objetivo garantizar que las personas ciegas, con discapacidad visual o con problemas de lectura impresa tengan acceso a más libros, revistas, periódicos y partituras en braille, audiolibros e impresos de gran tamaño.

El acuerdo incluye que las personas ciegas y sus organizaciones no tengan que pedir permiso al titular de los derechos de autor para hacer libros de formato accesible y otros materiales impresos, así como una mejora de la circulación transfronteriza para que las personas ciegas tengan acceso a libros de formato accesible de países de la UE y de aquellos países que no sean de la UE pero hayan firmado el Tratado de Marrakech. En este sentido, no se requerirán controles de disponibilidad comercial previos al intercambio de libros de formato accesible.

En esta línea, Ramos celebró que "la posibilidad de que las distintas entidades podamos intercambiarnos libros adaptados" permitirá a los ciegos españoles "contar con más títulos", porque reconoció que a pesar de que la ONCE "es una entidad potente, solo somos capaces de adaptar el 5% de los títulos que se publican en España cada año".

2.500 EUROS ADAPTAR A BRAILLE

"Compartir lo nuestro con otros países es muy importante, pero también que podamos aprovechar lo que otros países puedan adaptar", señaló Ramos, quien incidió en que la accesibilidad "es costosa", ya que adaptar un libro de unas 600 páginas al formato braille ronda los "2.500 euros" y en libro sonoro los "1.500 euros".

Ramos detalló que el mencionado borrador dejaba fuera una posible remuneración económica a los poseedores de los derechos por la creación y distribución en formatos accesibles de las obras que se publican, algo que, a juicio de la organización, "atacaría frontalmente el espíritu del tratado, elaborado para entidades que dan este servicio a las personas con discapacidad visual sin ánimo de lucro y a cambio de unos elevadísimos costes de producción".

El 12 de julio de este año la Unión Europea ratificará el Tratado de Marrakech en nombre de todos sus países miembros y el tratado entrará en vigor tres meses después, el 12 de octubre de 2018.

Por último, los distintos portavoces parlamentarios agradecieron a la ONCE su labor para que las personas con discapacidad visual accedan a la cultura en igualdad de condiciones que el resto de la población.

20-MAR-18

