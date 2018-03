Discapacidad. salud mental españa afirma que una persona con problema de salud mental "no debería entrar nunca en prisión"

El presidente de Confederación Salud Mental España, Nel González, defendió este martes en el Congreso de los Diputados que una persona con problemas de salud mental "no debiera entrar nunca en prisión bajo ningún concepto", puesto que allí "no se trata adecuadamente a estas personas", provocando que no se puedan curar de su problema de salud mental.

Así lo manifestó durante su comparecencia en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad de la Cámara Baja, donde hizo hincapié en que "el 30% de la población reclusa tiene problemas de salud mental", lo cual, a su juicio, "debería ser abordado de otra forma".

"No debiera, bajo ningún concepto, entrar nunca ninguna persona con trastorno mental en una prisión", señaló González, ya que "si una persona con un problema de salud mental necesita rehabilitarse como delincuente y como persona enferma, las prisiones son totalmente inútiles" y "les estas condenado y gastando el dinero inútilmente".

En este sentido, señaló que hay que buscar "medidas alternativas", ya que "lo grave no es que la gente delinque", sino que "habría que saber por qué delinque y qué formas habría para evitar que todo el mundo vaya a prisión", algo que reconoció que "es un debate de más largo alcance y más trascendencia" y "debería ser abordado de otra forma".

Asimismo, criticó que "hay personas con diagnóstico que entran en prisión", lo cual "es un fracaso del sistema público de salud".

Por otro lado, González reivindicó que las personas con problemas de salud mental "deberíamos tener un papel importante" en la elaboración de la Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud, aunque lamentó que "parece que no hay intención de que así sea", porque "pedimos la participación y se nos denegó" por parte del Gobierno.

DESEMPLEO DEL 85,7%

González destacó que una de las principales reivindicaciones del colectivo es impulsar la inserción laboral de las personas con problemas de salud mental, teniendo en cuenta que la tasa de desempleo de estas personas es del 85,7%, lo cual es, a su juicio, "un escándalo a todas luces".

Por último, aparte de rebatir los "prejuicios y falsos mitos" que impiden que las personas con problemas de salud mental sea contratadas, González reivindicó que el empleo es "terapéutico" y "una de las claves para dejar de depender exclusivamente del apoyo de su familia o de las bajas prestaciones sociales".

