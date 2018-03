Los enfermeros se niegan a celebrar la conferencia enfermera por la ausencia de 11 consejeros de sanidad

20/03/2018 - 15:09

MADRID, 20 (SERVIMEDIA)

La Mesa de la profesión enfermera, que se debía de haber celebrado este martes en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, no se ha reunido porque los representantes de los enfermeros se han negado a sentarse, ya que 11 consejeros de Sanidad que habían comprometido su asistencia no se han presentado.

Tras la comparecencia de únicamente seis consejeros de Sanidad: Cataluña (representada por la ministra en virtud del artículo 155 de la Constitución), Castilla y León, La Rioja, Murcia, Madrid y Navarra, los presidentes del Consejo General de Enfermería y el Sindicato de Enfermería SATSE, Florentino Pérez Raya, y Manuel Cascos, respectivamente, se han negado a la celebración de la reunión "tras este evidente desprecio a las 300.000 enfermeras y enfermeros que hacen posible que la sanidad que ellos gestionan, salga adelante cada día".

Florentino Pérez Raya, presidente del Consejo General de Enfermería, lamentó la situación pero destacó que "lo fundamental es que hemos conseguido que en otro Consejo Interterritorial hagamos la conferencia enfermera y así que estén presentes todos los consejeros. Ellos insistían en que retomáramos la situación, insistían en que celebráramos la conferencia y nos hemos negado en redondo porque no creemos que la representatividad que han mandado sea la adecuada para una profesión que tiene 300.000 profesionales. Llevamos cinco años esperando que se celebre esta reunión".

Por su parte, Manuel Cascos, presidente del sindicato Satse destacó que "como organización sindical y profesional no queremos saben nada de política, solo nos preocupa nuestra profesión, no nos preocupan los juegos políticos. Hemos venido a trasladar a la ministra de Sanidad y a los consejeros nuestro sentir de dónde debería de ir la profesión enfermera, donde podría ir el Sistema Nacional de Salud en lo que tenemos que aportar y no ha sido posible, esperemos que sea así en la próxima cita".

(SERVIMEDIA)

20-MAR-18

MAN/gja