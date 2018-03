El Gobierno insiste en que los 200 millones del Pacto contra la Violencia de Género irán en los PGE y pide que se apoyen

20/03/2018 - 18:42

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, ha insistido este martes 20 de marzo en el Senado en que será en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) donde el Gobierno cumplirá el compromiso fijado en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que contempla una dotación de 200 millones de euros para 2018.

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

"Tenemos el compromiso firme y profundo en la lucha contra la violencia de género y el 27 marzo presentaremos los Presupuestos Generales del Estado cumpliendo con los compromisos del Pacto. Les pido que apoyen los presupuestos porque será un apoyo al Pacto contra la Violencia de Género", ha subrayado Montserrat.

La ministra se comprometió en diciembre, durante la conferencia sectorial de Igualdad donde las comunidades autónomas refrendaron el pacto, ha habilitar un crédito extraordinario con esos 200 millones en caso de que no se aprobasen los presupuestos, tal y como en noviembre habían solicitado todos los grupos del Senado, incluido el PP, al Gobierno. Sin embargo, ya el pasado mes de febero, durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, Montserrat avanzó que será en los PGE donde el Ejecutivo habilite esta partida.

Este martes 20 de marzo en el Pleno del Senado, la ministra ha insistido en apelar a los PGE en respuesta a la senadora socialista Begoña Nasarre, sobre cuándo tiene previsto el Gobierno cumplir con el compromiso económico del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que establece un presupuesto de 200 millones de euros.

La senadora Nasarre ha recordado a la ministra que este mes de marzo está siendo "histórico" para las mujeres, en referencia a los paros y manifestaciones del pasado 8 de marzo, y le ha pedido que deje a un lado "chantajes presupuestarios" y, en su lugar, adquieran "un compromiso claro" con la dotación económica al Pacto contra la Violencia de Género porque, según ha recordado, este año ya son siete las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas.

Por su parte, Montserrat ha subrayado que la lucha contra la violencia de género es una batalla de "toda la sociedad" y ha pedido a los socialistas que "no se empeñen en buscar diferencias". "Le maltratador no tiene cabida en nuestra sociedad, no es bienvenido", ha insistido.