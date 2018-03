Montserrat dice que Cataluña es la autonomía con "mayor número de personas" pendientes de una prestación por dependencia

20/03/2018 - 20:37

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, ha afirmado que Cataluña es la autonomía "con el mayor número de personas" pendientes de recibir una prestación por dependencia en términos porcentuales, "con un 37,1% del total, es decir, 12,58 puntos más que la media nacional".

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

Así se ha expresado Montserrat, en el marco de una interpelación al Gobierno en el Pleno del Senado sobre las actuaciones y el calendario que el Ejecutivo piensa adoptar para "corregir los recortes aplicados al sistema de atención a las personas en situación de dependencia", planteada por la senadora del PDeCat María Teresa Rivera.

La ministra ha hecho un recorrido sobre lo que, a su juicio, ha supuesto el llamado 'procés' en Cataluña para la dependencia, y ha explicado que, en el periodo de 2012 a 2017, ha provocado "la mayor lista de espera de España" y un crecimiento de la cobertura "mucho menor que el global".

Asimismo, Montserrat ha añadido que los beneficiarios entre diciembre de 2012 y el mismo mes de 2017 "fueron apenas 5.261 en una comunidad autónoma de 7,5 millones de catalanes".

"La evolución en el resto de España fue muy superior, pasando de 751.000 personas con alguna ayuda en 2012 a 954.000 personas el pasado año", ha recalcado, al tiempo que ha puesto en valor el trabajo conjunto entre las distintas administraciones.

"Juntos, ustedes proponen y nosotros pagamos; juntos, pagamos el 80% de la dependencia; juntos, el copado llega al 20%; juntos, ustedes quitan el nivel acordado; juntos, ustedes no cumplen su parte de financiación recogida por ley", ha señalado la senadora.

María Teresa Rivera ha criticado que los dependientes "están por atender" y que los pensionistas están "en la calle". Así, ha señalado que presentará una moción consecuencia de interpelación "buscando soluciones", una oportunidad para que la ministra demuestre "que las cosas se hacen juntos".

"Por su puesto que escucharé y leeré con atención su moción consecuencia de interpelación", ha afirmado la titular de Sanidad.

No obstante, la ministra ha replicado a la senadora que su partido, que proviene de la antigua Convergencia, votó "no" a la a la Ley de Dependencia, y al presupuesto del año pasado, que incluía los 100 millones adicionales para la dependencia. "Nos van dando lecciones de dependencia cuando vemos que a todo han dicho que no", ha subrayado.

"Nos preocupa la dependencia de los españoles, y por su puesto también de los catalanes; y ustedes están, en cambio, obsesionados con la independencia", ha zanjado.