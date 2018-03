Detenido el presunto autor del asesinato de una menor de 16 años el pasado noviembre en el barrio de Tetuán (Madrid)

21/03/2018 - 16:51

La Policía Nacional ha detenido a un joven dominicano de 20 años como presunto asesino de Lisvette, la adolescente de 16 años hallada muerta en su casa de la madrileña calle Panizo el 1 de noviembre, han confirmado a Europa Press fuentes jurídicas.

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El arrestado, del que aún se desconoce su relación con la víctima, pasará este jueves a disposición judicial del Juzgado de Instrucción número 53 de Madrid, que decretó en su momento el secreto de las actuaciones. La último que trascendió es que poco antes de Navidad autorizó la repatriación del cadáver.

Según las pesquisas policiales, Lisvette abrió la puerta del número 58 de la calle Panizo a alguien conocido la tarde del Día de Todos los Santos porque la cerradura no está forzada. La hipótesis es que el crimen ocurrió entre las 18.15 horas, momento en que su familia se fue de casa y las 19 horas de ese día, momento en el que llegó el inquilino al que tenían arrendada una habitación, quien manifestó no haber oído a nadie durante su estancia.

El cuerpo sin vida fue descubierta desnuda y con un fuerte golpe en la cabeza poco después de las 21 horas del 1 de noviembre, cuando la familia de la joven regresó a la vivienda. La Policía descartó la participación del inquilino en el crimen.

El informe preliminar de la autopsia desveló que la joven no fue agredida sexualmente. Sin embargo, no se ha desvelado todavía se han encontrado en su cuerpo restos de ADN que den pistas sobre el posible autor de los hechos. No obstante, el Grupo V de Homicidios de la Policía Nacional contaba con el teléfono móvil de la víctima.