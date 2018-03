Discapacidad. '#yotambiensoycapaz', la campaña con la que down madrid quiere sensibilizar en redes sociales

21/03/2018 - 18:49

La Fundación Síndrome de Down de Madrid (Down Madrid), con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down, ha lanzado '#yotambiensoycapaz', una campaña de sensibilización que reivindica la presencia de estas personas en sectores muy diferentes, como el de la moda, el arte o la tecnología.

Con esta campaña, Down Madrid ha inundado sus redes sociales con ejemplos reales de todas las cosas que las personas con síndrome de Down son capaces de hacer. Por ejemplo, trabajar en todo tipo de puestos, como auxiliares administrativos, apoyos de sala, jardinería, asistentes educativos, etc. Actualmente, el servicio Stela de la Fundación ha integrado a más de 200 personas con discapacidad intelectual en entornos ordinarios. También han demostrado ser capaces de programar un videojuego sobre reciclaje utilizando la tecnología' scratch', apostando reducir la brecha digital e incorporar a estas personas en la sociedad digital.

También son capaces de conseguir grandes retos en el mundo del deporte. Como el equipo de natación de Down Madrid, que el pasado 11 de marzo ganón dos medallas de plata y cuatro bronce en el campeonato de España. Down Madrid anima a que todo el mundo llene sus redes sociales con historias reales que demuestren que las personas con síndrome de Down pueden hacerlo.

"Pueden subirse a una pasarela y desfilar, solo falta que la sociedad le abra las puertas para hacerlo, como hizo Zankyou Weddings. Este portal de bodas y Down Madrid organizaron un desfile con ropa de ceremonia en el que participaron 10 jóvenes de Down Madrid junto a influencers del sector nupcial y la moda. Con este desfile, se quiso reivindicar la necesidad de concienciación sobre el trato infantil hacia este colecto bajo el lema 'La Belleza es para todos', para demostrar que la moda puede ser inclusiva", señala Down Madrid.

Por otro lado, esta mañana, el consejero de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid, Carlos Izquierdo, ha visitado la sede de Down Madrid y ha compartido unos momentos con los pequeños de la Fundación. Izquierdo ha destacado que la Comunidad va a seguir impulsando la especialización de los centros de atención temprana para menores de 0 a 6 años con el objetivo de reforzar la asistencia a niños con síndrome de Down, discapacidad sensorial, parálisis cerebral o trastornos del espectro del autismo (TEA).

Además, Down Madrid y la Fundación Maxam han organizado una exposición con los cuadros de los ganadores y los finalistas del II Concurso de Pintura Maxam para jóvenes con síndrome de Down. En esta edición del concurso, las obras presentadas ofrecían una interpretación libre de 'La Cantera', obra del artista Pedro Moreno Meyerhoff. Al concurso se han presentado cerca de 50 obras de artistas con discapacidad intelectual de diferentes centros y talleres de toda España. La exposición podrá visitarse en el Centro Cultural Casa de Vacas del Parque del Retiro del 23 al 26 de marzo.

