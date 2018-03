Pepe Álvarez (UGT) afirma que dos años de prisión para un mantero por vender un artículo "no tiene proporción"

21/03/2018 - 21:44

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha calificado como desproporcionado que un mantero pueda ser castigado con dos años de cárcel por vender ilegalmente artículos en la calle. "No se trata de que cada uno pueda vender donde quiera, pero si de que el castigo por vender un producto no sean dos años de prisión porque no hay ninguna proporción", ha enfatizado.

ZARAGOZA, 21 (EUROPA PRESS)

El secretario general de UGT se pronunciado así durante una manifestación en Zaragoza convocada por la Plataforma Ciudadana en contra del Racismo y la Xenofobia por el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, que ha discurrido desde la plaza de España hasta la plaza del Pilar.

En sus declaraciones, el líder de UGT se ha referido a los incidentes registrados tras la muerte del mantero senegalés Mame Mbaye y los posteriores altercados registrados en el madrileño barrio de Lavapiés. "En estas situaciones es cuando descubrimos que los manteros, por tender unas mantas en el suelo, les pueden caer dos años de prisión". "Parece que vivimos en un país surrealista", ha añadido.

Podemos ha defendido esta misma semana la despenalización de la venta ambulante de productos falsificados, el conocido como 'top manta', para acabar con la "persecución y criminalización sistémica de estas personas que intentan buscarse la vida". Ha propuesto que la venta ambulante, que antes de la reforma de 2016 estaba castigada con multa administrativa, no sea castigada con pena de prisión y sea considerada una falta.

CONTRA LA XENOFOBIA Y EL RACISMO

En declaraciones a Europa Press, Álvarez ha defendido que el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial es una fecha "muy importante" y ha recalcado que "siempre es necesario luchar contra la xenofobia y el racismo".

"Los acontecimientos de este país y del mundo nos obligan a todos un poco más a comportarnos como personas porque a los ciudadanos hay que exigirles que se comporten como personas y a los gobiernos que luchen contra la xenofobia y el racismo para que acabar con todo tipo de discriminación", ha incidido.

Álvarez, que ha acudido a Zaragoza para participar este jueves en la Asamblea Anual Confederal de UGT, a la que están citados más de 2.000 delegados procedentes de toda España, ha recalcado en esta línea que la lucha contra el racismo y la xenofobia "no caduca y ha de ser permanente".

"Hoy es contra los que tienen un color de piel diferente y mañana es contra el vecino que tiene menos recursos económicos y esto va bajando, por tanto me parece que es muy bueno que las sociedades se vacunen porque hoy son unos los discriminados y mañana podemos ser nosotros mismos", ha finalizado.