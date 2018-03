Sequía. el gobierno autorizará un nuevo trasvase tajo-segura tras la semana santa

22/03/2018 - 10:38

La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, señaló este jueves que el Gobierno prevé autorizar un nuevo trasvase de agua del Tajo al Segura "a partir del 1 de abril" (es decir, tras la Semana Santa) después de que así lo proponga una comisión técnica en el caso de que las reservas de los embalses de cabecera (Entrepeñas y Buendía) superen los 400 hectómetros cúbicos (hm3).

De esta forma, el trasvase Tajo-Segura volvería a activarse después de que la última autorización se hiciera el 10 de mayo de 2017, con 7,5 hm3 de agua para ese mes con el fin de atender las necesidades hídricas de abastecimiento de las cuencas receptoras.

La escasez de lluvias ha paralizado desde entonces una nueva transferencia de agua, pero las precipitaciones abundantes de las tres últimas semanas podrían reactivar el trasvase.

Tejerina señaló, en declaraciones a la Cadena Ser recogidas por Servimedia, que "no se puede trasvasar" si no hay al menos 400 hm3 en los embalses de la cabecera del Tajo (Entrepeñas y Buendía), motivo por el que no se ha autorizado ningún trasvase en los últimos 10 meses.

La ministra indicó que "el Gobierno lo que hace es cumplir la ley" a través de "unas reglas claras" con "absoluta objetividad" a partir de propuestas que realiza la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura el día 1 de cada mes.

Por tanto, Tejerina indicó que "a partir del 1 de abril esa comisión técnica evaluará la situación de los embalses" mediante "unas normas que están prefijadas y que son conocidas porque es importante aportar transparencia y objetividad". "Si la comisión técnica así lo estima, se procederá a un nuevo trasvase", sentenció.

