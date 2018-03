El alpinista español carlos soria comenzará el lunes su expedición al dhaugalari a sus 79 años

22/03/2018 - 13:25

MADRID, 22 (SERVIMEDIA)

El alpinista español Carlos Soria, con 79 años, comenzará el próximo lunes la expedición que tiene como objetivo subir a la cima del Dhaulagiri, en Nepal, convirtiéndose así en la persona de más edad que hace cumbre en esta montaña de más de 8.000 metros. De conseguirlo, solo le faltaría el Shisha Pangma, en China, para cumplir el reto de escalar las 14 montañas más altas de la Tierra.

Así lo manifestó el propio Carlos Soria en la rueda de prensa de presentación del patrocinio de Ifema a esta expedición, en la que estuvo acompañado por el director general de Ifema, Eduardo López Puertas; el coordinador general de la alcaldía de Madrid, Luis Cueto, y el viceconsejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Javier Ruiz.

Soria agradeció a los medios de comunicación presentes su labor al difundir que carecía de patrocinio para llevar a cabo este reto, puesto que, "gracias a la prensa" recibió varias ofertas para llevarlo a cabo, entre ellas, la de Ifema, cuyo director general no cerró las puertas a que esta colaboración se alargue en el tiempo y se prolongue a futuras expediciones.

Durante la presentación, este alpinista mostró su deseo de alcanzar de una vez por todas la cumbre de esta montaña, que está situada a 8.167 metros de altura, ya que "un poco de niebla y un despiste provocado por ella hicieron que el pasado otoño nos cansáramos más que si hubiésemos encumbrado", pero adelantó que "este año lo vamos a conseguir".

Por su parte, López destacó la "satisfacción" de Ifema por tener "la oportunidad de acompañar a Carlos Soria en este gran desafío", teniendo en cuenta que "hay un paralelismo entre los valores de Carlos Soria y los inherentes a la actividad empresarial a la que estamos estrechamente ligados", como son "la ambición" y el "trabajo en equipo", entre otros.

Por otro lado, Ruiz hizo hincapié en que este hecho demuestra que "no hay barreras, ni tan siquiera la propia edad" y Cueto añadió que desde el Ayuntamiento de Madrid se apoyará la candidatura del alpinista al Premio Princesa de Asturias y que, de no lograrlo, "no será porque nosotros no hagamos todo lo posible".

LA EXPEDICIÓN

El equipo estará formado por el propio Carlos Soria, como líder de la expedición y alpinista; Luis López Soriano, como cámara y responsable de comunicación, y Sito Carcavilla, como alpinista de apoyo. Junto a ellos formarán parte del equipo ocho sherpas y el apoyo de comida.

La expedición se desarrollará entre los meses de marzo y mayo y contará con dos fases: en la primera el objetivo será aclimatar al cuerpo a los efectos de la altitud a la que estará expuesto en la escalada y la segunda será el tiempo de estancia en el campo base y la ascensión en sí misma.

La primera fase transcurrirá entre el 26 de marzo y el 15 de abril, volando desde Kahmandú a Khumbu, donde se iniciará un recorrido a pie ('trekking') durante alrededor de 14 días en los que progresivamente se va ascendiendo permitiendo la adaptación del cuerpo a la altitud.

En este recorrido se pasará junto a algunas de las montañas más espectaculares de la Tierra como el Ama Dablam, Lhotse, Nuptse o el propio Everest. Durante el 'trekking' alcanzarán la cota de 6.000 metros de altitud como techo de aclimatación y una vez finalicen el recorrido y la fase de aclimatación volarán de vuelta a Kathmandú.

La segunda fase, tras dos días de descanso, se iniciará desde el campo base del Dhaulagfiri, situado a 4.650 metros de altitud. La estrategia será la de subir en un par de ocasiones hasta el campo 1 (5.500 metros) y el campo 2 /6.400 metros) para continuar con la aclimatación y terminar de equipar ambos campamentos. A partir de ese momento, intentarán el ascenso a la cumbre si las condiciones climatológicas son aptas.

Por último, Soria, que recibió "toda la suerte del mundo" del embajador de Nepal, señaló su compromiso en "luchar" para que las montañas estén limpias, puesto que "lo mismo que se suben las cosas, hay que bajarlas". "Es muy fácil, cuesta muy poco", zanjó.

(SERVIMEDIA)

22-MAR-18

CJC/man