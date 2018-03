Maroto(PP) critica la falta "histórica" de mujeres al frente de patronal y sindicatos: "Tenéis que dar un empujoncillo"

22/03/2018 - 15:04

El vicesecretario Nacional de Política Social y Sectorial del Partido Popular, Javier Maroto, ha criticado que "históricamente" los secretarios generales de los sindicatos y "todos" los presidentes de las patronales "han sido hombres". "Igual tenéis que dar un toque de atención o un empujoncillo", ha advertido el popular.

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

Así lo ha manifestado este jueves 22 de marzo Maroto, durante el acto 'Testimonios por la Conciliación y la Corresponsabilidad en España', organizado por ARHOE y la Comunidad de Madrid, en el que instituciones y empresas han firmado un manifiesto que reivindica una conciliación corresponsable que favorezca la igualdad entre mujeres y hombres; y mejore la calidad de vida de las personas.

En este sentido, Maroto ha asegurado que la conciliación y la corresponsabilidad es un tema que "afecta a los propios acuerdos" entre sindicatos, patronales y las empresas. "Muchas de las medidas que impulsamos, como por ejemplo la bolsa de horas en una empresa o flexibilizar los horarios, esto lo hace un acuerdo entre trabajadores y empresas", ha precisado.

"Nuestra generación aspira a una España de roles compartidos. Ellos y ellas cuando hay pareja y niños se trabaja, pero el hogar es de los dos. Esa es la España a la que estamos aspirando", ha subrayado Maroto, al tiempo que ha defendido "dar la cara en nuevas leyes que inviten a entender esta realidad".

Para el vicesecretario Nacional de Política Social y Sectorial del PP, la mentalidad es "algo hay que cambiar entre todos". "Hay hombres que dicen que no quieren ser una nenaza e irse de vacaciones porque su mujer haya tenido un hijo. No es una cuestión de ley, es una cuestión social", ha dicho.

EDUCAR EN IGUALDAD Y CORRESPONSABILIDAD

Por su parte, el secretario de Empleo y Relaciones Laborales del PSOE, Toni Ferrer, ha lamentado que, en España, "muchas" de las medidas destinadas a la flexibilidad de horarios están "fundamentalmente" destinadas a las mujeres y ha apostado por actuar "desde los poderes públicos" en una educación basada en la igualdad, la corresponsabilidad y el rechazo y la denuncia a la violencia de género.

Para el socialista, "si no hay una legislación no van a cambiar las cosas". Así, ha asegurado que la legislación es "necesaria" para la plena igualdad en los permisos de paternidad; establecer permisos por las enfermedades de los hijos; hacer un despliegue "completo" y "correcto" de la Ley de Dependencia; y establecer un permiso de nueva generación como el permiso de natalidad y de adopción "en términos iguales para hombres y mujeres".

En la misma línea, el secretario General de la Unión Sindical Obrera (USO), Joaquín Pérez da Silva, ha resaltado que es "imprescindible" mejorar la actual legislación y ha apoyado un Pacto de Estado por la conciliación que contenga "medidas concretas", como un plan de racionalidad de horarios, permisos para acudir al centro escolar y flexibilidad de horarios, "adaptados a las necesidades de las familias.

Por ello, Pérez da Silva ha hecho hincapié en "promover" y "potenciar" medidas que faciliten la conciliación, con el objetivo de conseguir un mundo "más justo y más humanos".

Igualmente, la secretaria confederal de Mujeres e Igualdad de CCOO, Elena Blasco, ha apostado por "ir más allá" y que los compromisos "transciendan", para conseguir una sociedad "más justa e igualitaria". "Si nuestro deseo es conseguir una sociedad más justa e igualitaria, tenemos que tener muy claro que los hombres y las mujeres debemos vivir en plena autonomía y en plena igualdad", ha manifestado.

Para el presidente Nacional de CSIF, Miguel Borral, los sindicatos son o deberían ser "el motor del cambio en el ámbito laboral. "Apoyamos medidas que favorezcan el empoderamiento de la mujeres y que hombres y mujeres seamos más corresponsables", ha indicado.

18 DÍAS MÁS AL AÑO PARA LAS ESPAÑOLAS CON LA JORNADA ALEMANA

La presidenta de Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias (FEDEPE), Ana Bujaldón, ha asegurado que, con la jornada laboral de los alemanes, los españoles dispondrían de 14 días más al año y las españolas de 18. "Los países nórdicos, que tienen mucho que enseñarnos en igualdad y conciliación, están entre los países más felices del mundo", ha dicho.

"Las mujeres nos levantamos cada día dispuestas a conciliar nuestra vida familiar, personal y laboral. Es hora de cambiar nuestro reloj de arena con el que hemos estado funcionando, por uno digital acorde a los tiempos que vivimos", ha defendido Bujaldón.

Asimismo, el presidente de ARHOE, José Luis Casero, ha subrayado que la conciliación "es tremendamente difícil, pero no es imposible" y que "tiene que ver mucho con la igualdad". "El concepto real que nos gustaría lograr es que fuese el Día de la Corresponsabilidad y hablar de conciliación corresponsable", ha comentado Casero en referencia al Día de la Conciliación de la Vida Familiar, Personal y Laboral y la Corresponsabilidad, que se celebra el 23 de marzo.

Durante la jornada, el presidente de Mensajeros de la Paz, el padre Ángel García, ha explicado que "solamente" se puede llegar a "concienciar de verdad" concienciando a los niños. "Me da vergüenza ver muchas veces que nos da casi vergüenza ayudar en la cocina, porque algunos estamos mal formados y no tenemos remedio, pero hay que formar bien a los niños", ha señalado.

"El tiempo no se puede comprar, hay que racionarlo bien y no arrepentirnos, cuando uno llega a una edad, por no haber aprovechado el tiempo y haber estado con los hijos, por esa maldita cosa de trabajar demasiado", ha comentado el padre Ángel.

Además, en el acto y en la firma de manifiesto han participado la viceconsejera de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid, Belén Prado; el director de EAE Business School Madrid, Raúl Bravo; la fundadora del Club de Malasmadres, Laura Baena; el presidente de la Fundación Alares; el presidente del Grupo Blc, Javier Cantera; el director General de Servimedia, José Manuel González Huesa; la presidenta de honor de WomenCEO y senior advisor de Atos, Eva Levy; el director de Corresponsables España, Pablo Martín; la directora General de The Family Watch, María José Olesti; la jefa de ABC Familia, Laura Peraita; la presidenta de Afammer, Carmen Quintanilla; el vicepresidente de Madrid Foro Empresarial, Armando Rodríguez; y la presidenta de la Fundación Máshumano, María Sánchez-Arjona.