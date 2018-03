Interior no contempla cerrar los CIE porque "no es realista" y defiende que están amparados por la normativa comunitaria

22/03/2018 - 15:29

El Ministerio del Interior no contempla cerrar los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) que actualmente hay en España porque no lo considera una medida "realista" para luchar contra la inmigración irregular y la regularización de la misma. Además, ha recordado que estos centros están amparados por la normativa europea.

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

Así los ha asegurado el subsecretario de Interior, Luis Aguilera, durante su intervención en la Comisión de Interior del Congreso, en respuesta a una pregunta parlamentaria realizada por la diputada de IU Eva García Sempere, en relación a las intenciones del Ejecutivo de abrir tres nuevos CIE en España, en concreto el Algeciras, Málaga y Madrid.

García Sempere ha mostrado su rechazo a esta medida ya que, según ha explicado, su grupo es contrario a la existencia de estos centros, tanto por el hecho de que "se detenga a gente por migrar" como por las vulneraciones de derechos humanos que, a su juicio, se cometen en sus instalaciones.

EL CIE DE ALGECIRAS, CONFIRMADO

"Se han convertido en los agujeros negros de la democracia española", ha denunciado la diputada que, además, ha enumerado diferentes denuncias interpuestas por ONG e internos sobre las "deficiencias" de atención y gestión que se producen en los CIE, como falta de agua, servicios, insalubridad o discriminación, entre otros.

"Cerrar los centros no es una opción contemplada, porque no es realista y es homologable en cualquier país de Europa, está amparado por la normativa comunitaria", ha asegurado Aguilera, quien ha reconocido que el grupo confederal y el Gobierno no coinciden en sus políticas en este sentido.

En cuanto a los tres nuevos proyecto, el subsecretario ha reconocido que, en el caso de Algeciras ya está decidido, pues se está firmando un convenio con el Ayuntamiento, que va a ceder los terrenos, mientras que las otras dos ubicaciones no se decidirán hasta terminar de definir el modelo de CIE en el que está trabajando Interior para mejorar la organización de los mismos y ofrecer un modelo que facilite su gestión.