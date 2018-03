Más de la mitad de las medidas de conciliación son a coste cero para las empresas del modelo 'efr', según un estudio

22/03/2018 - 19:10

Más de la mitad de las medidas de conciliación que se implantan en las empresas 'efr' son a coste cero, según se desprende del estudio que ha realizado Fundación Másfamilia con motivo del Día de la Conciliación de la Vida Familiar, Laboral y Personal y Corresponsabilidad, que se celebra el 23 de marzo.

La Fundación Másfamilia ha elaborado este estudio a través de un 'Benchmarking' de medidas de conciliación realizado entre las más de 600 entidades certificadas bajo el modelo 'efr'.

Las empresas 'efr' son organizaciones que apuestan por la gestión de la conciliación para favorecer el equilibrio entre la vida familiar y personal y laboral entre sus colaboradores. Estas empresas ponen en marcha una media de 60 de medidas de conciliación y apuestan, claramente, por la flexibilidad horaria frente a horarios concretos, racionales o los llamados 'nine to five'.

Entre las medidas de conciliación destacan las relativas a la flexibilidad temporal, el teletrabajo, las medidas relativas a la calidad en el empleo y todas las relacionadas con el apoyo a la familia más allá de la maternidad.

El director de la iniciativa 'efr' en Fundación Másfamilia, Roberto Martínez, ha asegurado que las medidas de conciliación deben ir "más allá" de la flexibilidad de horarios o de la maternidad y "deben enfocarse hacia el desarrollo personal y profesional", otorgando mayores grados de libertad y con una "clara cultura enfocada al cumplimiento de objetivos'.

Algunas de las medidas de conciliación más innovadoras, que se han implantado en los últimos años en las empresas 'efr', han sido las 'Walking meeting'; los 'Días sin Cole'; la compra de días adicionales; los planes de 'mentoring' y 'coaching', enfocados a un liderazgo pro-conciliación; la gestión de la diversidad tanto cultural como generacional; y el voluntariado corporativo.

La Fundación Másfamilia destaca que las empresas que apuestan por el modelo 'efr' transmiten una "fuerte implicación" con las personas que componen sus organizaciones, lo que incide "favorablemente" en indicadores de productividad como la atracción y retención del talento; el absentismo; la rotación; y la mejora del clima laboral, entre otros.