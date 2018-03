Vodafone, Mars, Cisco Systems, Stryker y el Hotel AR Diamante Beach Spa&Convention Centre, Best Workplaces España 2018

23/03/2018 - 12:02

Vodafone España, Mars en España, Cisco Systems, Stryker y el Hotel AR Diamante Beach Spa & Convention Centre encabezan el ránking, en sus respectivas categorías, de las Mejores Empresas para Trabajar en España en 2018 y conforman la Lista Best Workplaces España de este año, elaborada por la consultoría Great Place to Work.

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

Vodafone España, Mars en España, Cisco Systems, Stryker y el Hotel AR Diamante Beach Spa & Convention Centre encabezan el ránking, en sus respectivas categorías, de las Mejores Empresas para Trabajar en España en 2018 y conforman la Lista Best Workplaces España de este año, elaborada por la consultoría Great Place to Work.

De este modo, las empresas que encabezan el ránking 2018 son Vodafone España (en la categoría de más de 1.000 empleados), Mars en España (de 500 a 1.000), Cisco Systems (de 250 a 500), Stryker (de 100 a 250) y el Hotel AR Diamante Beach Spa & Convention Centre (de 50 a 100).

La clasificación certifica cada año los Mejores Lugares para Trabajar según diferentes categorías: en base a la percepción de sus empleados (2/3 de la evaluación total) y sus prácticas y políticas de RRHH (1/3 de la valoración). En esta edición, Great Place to Work ha analizado más de 300 empresas de diferentes tamaños y sectores, y ha consultado a cerca de 393.000 empleados.

Además, Great Place to Work ha entregado cinco distinciones especiales. Las primeras tres categorías son la primera vez que se conceden y buscan reconocer a aquellas empresas que han generado a lo largo del año un alto impacto en el negocio, las personas y la sociedad.

Así, Stryker obtuvo el 'Premio Better for Bussines', por la percepción favorable que los empleados tienen de sus managers, las prácticas para desarrollar el talento interno y cómo la empresa inspira a los colaboradores a vivir la misión y valores.

Mientras, Cisco Systems recibió el 'Premio Better for People', por ser un lugar psicológica y emocionalmente saludable para trabajar, en reconocimiento a los esfuerzos de la compañía por desarrollar iniciativas para apoyar al empleado en situaciones especiales.

En cuanto a la Fundación Bancaria 'la Caixa', ha conseguido el 'Premio Better for the World' por tener integrado en su filosofía programas o políticas de RSC destinadas a mejorar la sociedad y que contribuyen a que los empleados se sientan orgullosos al realizar su trabajo.

Asimismo, el 'Premio Especial Embajador Great Place to Work' ha sido otorgado este año a la directora de Recursos Humanos de Vodafone España, Remedios Orrantia, por confiar en el modelo y difundir la importancia de ser un Excelente Lugar para Trabajar.

Respecto al 'Premio Especial al Mejor Directivo Best Workplaces 2018' ha sido para César de Vicente, Líder Internacional de Kiabi, por su trayectoria profesional al demostrar una orientación clara hacia las personas y a los resultados.

Por primera vez, Great Place To Work ha puesto en marcha el Concurso de fotografía #InstaGREATmmers, en busca de la imagen que mejor refleje el concepto de Confianza en el lugar de trabajo. En la ceremonia de entrega de los premios, los asistentes votaron en directo a la compañía Admiral Seguros como ganadora del concurso.

Esta iniciativa ha contado con la colaboración de la fundación Plan International, a la que se destina íntegramente la cuantía económica del premio. Además, Admiral Seguros desarrollará un proyecto de compromiso social con la fundación, involucrando a sus empleados en sus proyectos de voluntariado.

NEGOCIO, PERSONAS Y SOCIEDAD

En la ceremonia de entrega, celebrada este jueves 22 de marzo en el Castillo de Viñuelas de Madrid y que contó con la presencia de más de 700 asistentes, se destacó la importancia del modelo Great Place to Work for All para que cualquier organización logre ser un Excelente Lugar para Trabajar para todos: el negocio, las personas y la sociedad.

A través de este modelo, que mide el nivel de confianza dentro de la organización, la consultora ayuda a las empresas, de todos los sectores y tamaños, a alcanzar los objetivos corporativos en un entorno laboral positivo, en el que todas las personas trabajan unidas como un gran equipo.

Las Mejores Empresas para Trabajar en España en 2018 destacan por diversos aspectos como el hecho de que el 97% de los empleados afirma que son tratados de forma igualitaria sin importar su condición sexual; el 92% asegura recibir un trato justo, independientemente de su género; el 95% de las compañías tienen un código de conducta para combatir la discriminación por sexo, edad, orientación sexual y/o religión y el 86% cuenta con una persona dedicada a velar por la diversidad.

Además, el 89% considera que sus superiores se comportan de una manera ética y honesta al gestionar el negocio; el 82% dispone de premios y prácticas para reconocer los esfuerzos extraordinarios de los empleados; el 77% considera que se le involucra en la toma de decisiones de la compañía; el 72% de las empresas tienen un departamento dedicado a la innovación; el 98% cuenta con horario flexible y el 82% tiene medidas de teletrabajo; el 86% afirma que puede tomarse tiempo libre siempre que lo necesite; el 90% de las compañías ofrece seguro médico a sus empleados y el 78% tiene un sistema retributivo de compensación flexible.

El director general de Great Place to Work en España, Nicolás Ramilo, destacó que "las compañías que conforman la Lista Best Workplaces son una referencia para el tejido empresarial en España por generar una cultura corporativa basada en la confianza".

Además, según Ramilo "un año más, reconocemos a líderes más inclusivos, más inspiradores, aquellos que están alcanzando grandes resultados en la retención y atracción de talento, en innovación, y en competitividad, y por consiguiente en un crecimiento de ingresos en los negocios.