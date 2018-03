El padre de Cabacas pide a "hijos y padres" acudir "en masa" al homenaje a su hijo en el sexto aniversario de su muerte

23/03/2018 - 13:47

Plataforma Iñigo Gogoan teme que el juicio sea una "parodia que tiene como base una impunidad tanto política como judicial muy grande"

BILBAO, 23 (EUROPA PRESS)

Manu Cabacas, padre de Iñigo Cabacas, aficionado del Athletic Club que falleció en abril de 2012 a consecuencia de un pelotazo de goma de la Ertzaintza durante la carga policial por los incidentes que se produjeron en Bilbao con motivo del partido contra el Schalke 04 en San Mamés, ha pedido a "hijos y padres" acudir "en masa" al homenaje que en su memoria se celebrará el 7 de abril, "porque ese día le pudo tocar a cualquiera".

Con motivo del sexto aniversario del fallecimiento de Iñigo Cabacas, sus padres, Manu y Fina, acompañados de amigos del joven y de representantes de la plataforma Iñigo Cabacas, han ofrecido una rueda de prensa en Bilbao para dar a conocer los actos organizados en su recuerdo y presentar un video grabado entre 50 amigos y familiares en su memoria.

El padre de Iñigo Cabacas ha agradecido que los jóvenes "siempre han estado" con la familia, y ha añadido que, "al igual que los mayores pedimos a los jóvenes que nos acompañen en las manifestaciones por las pensiones, pido a los jóvenes que les digan a su 'aitas', 'amas' hermanos y familias que estén con nosotros el día del homenaje a Iñigo, porque ese día le pudo tocar a cualquiera".

Según ha asegurado, para la familia y amigos del joven aficionado del Athletic "sería un orgullo ver a la gente acudir en masa, igual que ocurrió en el primer homenaje". "Queremos que ese día se repita, para que yo me sienta orgulloso del pueblo donde vivo, un pueblo vasco que fue icono en la defensa de los derechos humanos", ha dicho, para recordar que el uso de las pelotas de goma no está prohibido, "por lo que puede seguir pasándole a cualquiera lo que le ocurrió a Iñigo, y no me gustaría que nadie vuelva a pasar lo que nosotros estamos pasando".

Manu Cabacas ha dicho sentir "envidia sana" y "enorgullecerse" cada vez que ve al pueblo de Almeria apoyar a los padres del niño Gabriel Cruz, fallecido presuntamente a manos de la pareja de su padre, a quienes ha trasladado su "más sentido pésame". "Se tienen que sentir muy orgullosos porque ha estado con ellos todo el pueblo, y a mí me gustaría ver lo mismo de un Bilbao y un pueblo vasco que fue icono en la defensa de los derechos humanos".

"PARODIA DE JUICIO"

En representación de la plataforma Iñigo Gogoan, Marta Pérez ha lamentado que, pasados seis años de la muerte de Iñigo, sigan "reclamando cuándo se va a hacer justicia" porque, "por fin tenemos la fecha del juicio, que será el 15 de octubre al 9 de noviembre", pero "nos da la sensación de que más que un juicio que va a hacer justicia, podemos estar ante una parodia que tiene como base una impunidad tanto política como judicial muy grande".

El caso de la muerte de Íñigo Cabacas será juzgado a partir del 15 de octubre y en el banquillo de los acusados se sentarán seis ertzainas, tres de ellos mandos intermedios, que intervinieron en el dispositivo policial del 5 de abril de 2012, en el que se hirió de gravedad a Cabacas, que falleció cuatro días después en el Hospital a consecuencia del impacto de una pelota de goma.

Pérez ha denunciado "el gran cierre de filas que ha habido en torno a los agentes que lanzaron las pelotas de goma esa día", así como el "esperpéntico cierre de filas y el arrope que ha tenido, dentro de esa impunidad, el 'ugarteko', último y máximo responsable de ese operativo que no se sienta en el banquillo". Según ha dicho, junto al 'ugarteko' "también deberían estar sentados en el banquillo e identificados los responsables políticos de esa operación, pero eso no es así".

Asimismo, ha criticado que "el procedimiento se ha alargado, haciendo incluso desaparecer pruebas", y ha censurado cómo la Fiscalía "no ve delito donde precisamente la jueza de Instrucción ha planteado que había un riesgo inadmisible y ha pedido un juicio por homicidio imprudente".

"Todos estos elementos nos hacen temer que el juicio no va a ser nada de lo que se planteaba tanto desde la familia como desde la plataforma Iñigo Gogoan", ha afirmado Pérez, para recordar que, "a día de hoy, el uso de las pelotas de goma no está prohibido en Euskal Herria, lo que nos pone en un riesgo alto a la población".

La representante de la plataforma Iñigo Gogoan ha indicado que "tampoco ha habido ningún cambio en el modelo ni en la manera de operar en la Ertzaintza en las últimas décadas", cuando es un modelo policial "caduco, pasado y fuera de toda realidad". Por ello, ha exigido "un debate abierto con toda la sociedad para ver qué tipo de modelo policial necesitamos".

"Lo que está claro es que nosotros no vamos a desaparecer, en todos estos años no lo hemos hecho y no vamos a hacerlo. No vamos a irnos a casa y nuestro planteamiento es que no queremos otro Iñigo, por lo que vamos a seguir en esta línea", ha afirmado.

DOCUMENTAL

Entre los actos programados para recordar el sexto aniversario de la muerte de Íñigo Cabacas está el estreno, el 5 de abril a las 19.15 horas en BilboRock, del documental "La cifra negra" sobre la "violencia institucional", ha anunciado Pérez.

Según ha explicado, la película, que "realiza una panorámica de la vulneración de los derechos humanos que se ha realizado por parte de funcionarios públicos en el Estado español, con una veintena de casos, entre ellos el de Iñigo", cuenta con la participación de Manuela Carmena, Joaquín Bosch, Rafael Ribó y Willy Toledo, así como amigos y familiares del aficionado del Athletic fallecido. Además, el 6 de abril, a las 19.00 horas, se llevará a cabo ante el Palacio de Justicia en Bilbao "una ofrenda popular de balas de goma".

Por su parte, Javi López, en representación de la familia y amigos de Iñigo Cabacas, ha lamentado que "seis años después, aquí estamos sus amigos y sus padres, Manu y Fina, volviendo a reclamar justicia, aun sabiendo que todos los responsables de la muerte de Iñigo no se sentarán en el banquillo". No obstante, ha asegurado que "nuestro grito sigue siendo el mismo, un grito que, en esta ocasión, hemos plasmado en un vídeo realizado por 50 amigos y familiares que nos hemos ido juntando en este camino recorrido en seis años".

Además, López ha hecho un llamamiento a acudir, el 7 de abril, al callejón de María Díaz de Haro, donde cayó herido Iñigo, para participar en el homenaje que se llevará a cabo en recuerdo al joven fallecido, "esperando que sea el último que tengamos que realizar" porque "necesitamos cerrar esta fase y necesitamos justicia".