María Salmerón tilda de "verdadera injusticia" la revocación del TS de su indulto por incumplir la custodia de su hija

23/03/2018 - 14:28

María Salmerón, la mujer sevillana maltratada condenada a cuatro meses de prisión por desobediencia al incumplir la custodia compartida de su hija con el padre de ésta, condenado a su vez a un año y nueve meses de cárcel y a alejamiento por malos tratos, solicitará al Juzgado de lo Penal número 13 de Sevilla la suspensión de la pena y volverá a pedir al Gobierno de España el indulto, después de que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo haya revocado y dejado sin efecto el indulto parcial concedido por el Consejo de Ministros, en funciones, el 22 de julio de 2016.

En declaraciones a los medios a las puertas del juzgado de Sevilla, Salmerón ha considerado "una verdadera injusticia" que le hayan revocado el indulto porque, a su juicio, "hay cosas que son mentiras y no se acogen a la verdad". "Han hecho una maniobra o estrategia para intentar revocarme el indulto, contaminando con documentos que no son firmes y no se acogen a la verdad", ha afirmado.

En este sentido, ha manifestado que la sentencia alega que no ha abonado lo correspondiente a la responsabilidad civil que se le pedía y que tampoco ha realizado los trabajos a la comunidad impuestos, a lo que ha replicado que "nunca" le han llegado las citaciones judiciales y que "desde septiembre" de 2017 se le está embargando de la nómina dicha cantidad.

"Me han retirado ya la friolera de casi la mitad de los 6.000 euros que debo pagar y lo estoy pagando de manera fraccionada porque no tengo liquidez", ha señalado y ha añadido que no está intentado eludir a la Justicia. Al hilo, ha considerado que es "una cosificación" por parte del juzgado lo que está pasando, ya que como ha dicho "lo único" que está haciendo es acudir a la Justicia y se la está "encontrando de espalda".

"Es muy grave lo que han hecho con una madre porque qué pasa con mi hija si yo entro en prisión", se ha preguntado y ha asegurado que lo está pasando "muy mal". "Un juzgado ha decidido anular el indulto alegando que no está motivado y que es un salvoconducto para delinquir", ha afirmado, a lo que ha sentenciado que ella no es una delincuente.

En este sentido, ha asegurado que sólo es una madre que ha intentado proteger a su hija de un maltratador y "los que no la han protegido son ellos, que se la dieron a un maltratador". "Estamos ante una involución, la Justicia en Sevilla la tengo de espalda pero seguiré en la lucha", ha dicho.

Así las cosas, ha explicado que va a solicitar de nuevo el indulto con el fin de que el Gobierno, ha dicho, "pueda subsanar el error que ha cometido". Además, ha aprovechado la ocasión para solicitar al ministro de Justicia, Rafael Catalá, "una reunión con urgencia" para llevarle la documentación de que dispone y "actúe conforme a derecho".

Por último, se ha preguntado "qué harán el abogado y el fiscal del Estado a los que han condenado a pagar las costas". "Yo, la víctima, tengo que pagar a mi maltratador por maltratarme y, encima, el Estado tiene que pagarle también al maltratador. Creo que esto es rizar el rizo", ha concluido.

INDULTO PARCIAL

Cabe recordar que el Consejo de Ministros aprobó el 22 de julio de 2016 un Real Decreto por el que indultó parcialmente a María Salmerón, que debía entrar en prisión para cumplir cuatro meses por un delito de desobediencia ya que no acató el régimen de visitas de su hija con el padre. Salmerón recibía un indulto parcial por el que se conmutaba la pena de privación de libertad por 30 días de trabajos en beneficio de la comunidad y siempre que abonara las responsabilidades civiles impuestas, dadas las "circunstancias excepcionales" que concurrían en su caso.

Salmerón debía ingresar el 20 de julio de 2016 en prisión en virtud de una sentencia firme de la Audiencia Provincial que la condenaba a cuatro meses de privación de libertad por un delito de desobediencia al incumplir el régimen de visitas. Fue condenada por el Juzgado de lo Penal número 13 de Sevilla el 25 de noviembre de 2010 por un delito de desobediencia a la pena de siete meses de prisión y la indemnización de 6.000 euros.

Aunque la Audiencia Provincial de Sevilla estimó el recurso de revisión que interpuso la defensa de Salmerón y dejó la condena en cuatro meses. Tras ser rechazada la solicitud de suspensión de condena por no ser delincuente primario, se dictó un auto el 19 de enero de 2016, fijando fecha para ingreso en prisión el 5 de febrero de 2016.

Con fecha 12 de febrero de 2016, Salmerón solicitó ante la Delegación del Gobierno en Andalucía indulto para evitar el ingreso en prisión. El informe del Ministerio Fiscal era contrario a esta petición, haciendo constar, entre otras cuestiones, el "nulo respeto" que a la condenada le merecen las resoluciones de los jueces y "su nulo propósito de cambiar de conducta". No constaba que Salmerón hubiese abonado la indemnización de 6.000 euros.