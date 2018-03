Los costaleros menores de 21 años y mayores de 45, el grupo con más propabilidades de sufrir lesiones en semana santa

El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid (Cpfcm) recomienda a los costaleros responsables de cargar los pasos de Semana Santa realizar una preparación previa y progresiva, así como un buen calentamiento antes de iniciar la marcha.

Así lo manifestó el secretario general del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, José Santos, de cara al inicio de la Semana Santa. Señaló que es necesario prestar especial atención "a los costaleros menores de 21 años y mayores de 45 años, que soportan una media de 35 kilos por procesión, y son los que mayor riesgo de sufrir lesiones presentan".

Los problemas de rodilla o tobillo, las lumbalgias, las hernias, los esguinces de rodilla o tobillo o las roturas de menisco, son algunas de las lesiones más frecuentes a las que se enfrentan los costaleros durante esta época del año en la que "se incrementa el esfuerzo físico de manera exponencial en poco tiempo y que muchas veces están producidas por una mala distribución bajo el paso", explicó José Santos.

En este sentido, y para evitar sufrir lesiones durante estos días, los fisioterapeutas madrileños recomiendan acudir a un profesional sanitario antes y después de Semana Santa pues, según indicó, "en Semana Santa los costalero realizan un esfuerzo eventual y deben prepararse con tiempo suficiente para evitar posibles lesiones. Tres meses antes de las procesiones es el tiempo recomendado para comenzar a prepararse para un esfuerzo en el que la prevención es clave".

Durante la marcha es fundamental que los costaleros mantengan la cabeza erguida y la mirada al frente para prevenir posibles lesiones en el cuello, así como contraer la musculatura abdominal y lumbar y mantener una postura correcta con el tronco erguido y la espalda recta.

Además, según explicó José Santos, "se debe pisar con toda la planta del pie, no flexionar del todo las articulaciones de la muñeca y el codo, utilizar medidas de protección como las fajas o los vendajes sobre las partes más susceptibles de sufrir lesiones y beber líquidos de forma continuada. Estas indicaciones deben realizarse al tiempo que se está pendiente del movimiento y postura de los compañeros, de las órdenes del capataz y de cumplir con las órdenes de prevención de cada paso".

Asimismo, tras la procesión, los fisioterapeutas recomiendan parar lentamente y realizar ejercicios de estiramientos, así como seguir moviéndose para enfriar los músculos "de la misma forma que cuando se realiza otro tipo de deporte", afirmó José Santos.

Por último, el Cpfcm recordó que la fisioterapia puede ayudar a los costaleros a prevenir las lesiones compatibilizando los entrenamientos con el tratamiento fisioterapéutico para conseguir "que la musculatura no llegue sobrecargada y pueda responder de forma adecuada ante cualquier imprevisto, ya que una musculatura contracturada no tiene la misma capacidad de respuesta y los reflejos son menores", concluyó José Santos.

CONSEJOS PARA LOS ASISTENTES

El Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid recomienda también a los asistentes que acuden a ver las procesiones, tomar una serie de precauciones. Así, José Santos dstacó la importancia de "protegerse del sol directo o del frío, llevar bebida para hidratarnos y algo de fruta por si sufrimos una bajada de azúcar tras estar tanto tiempo de pie".

Además, recomienda, en la medida de lo posible, "contar con una silla plegable que nos permita esperar sentados y no perjudicar así a nuestra zona lumbar y a nuestros pies. Descansar la espalda apoyándola en una pared cercana y no mantener durante mucho tiempo los pies juntos sin realizar cambios posturales para no sobrecargar las rodillas, son otros de los consejos para evitar lesiones.

