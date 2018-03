El nuevo presidente del grupo cofares anuncia que impulsará la digitalizacion de las farmacias

23/03/2018 - 14:46

MADRID, 23 (SERVIMEDIA)

El nuevo presidente del Grupo Cofares, Eduardo Pastor, afirmó este viernes en un encuentro informativo celebrado en Servimedia que esta compañía implementará la digitalización para adaptarse a los nuevos retos del mercado. Además, manifestó que Cofares es la "primera compañía sanitaria" de España con una facturación superior a los 3.000 millones de euros, una cuota de mercado del 30% y 10.600 socios

Pastor, elegido presidente el pasado mes de febrero, subrayó que "Cofares es una empresa muy fuerte tanto financiera como comercialmente, pero tras casi 75 años de vida,necesita un pequeño empujón de modernidad para adaptarnos al mercado y a los nuevos tiempos"

En este sentido, subrayó que uno de los "retos" que se marca como presidente de la cooperativa farmacéutica es "implementar en los próximos años la digitalización" del grupo cooperativo.

Asimismo, indicó que Cofares tendrá que "estar a la altura para dar servicios" a sus asociados y adaptarse al nuevo mercado y afirmó que las oficinas de farmacia se mantendrá "como espacio sanitario", pero deberán adaptarse y, por ejemplo, ampliar el servicio a las viviendas de los pacientes gracias a las oportunidades que brindan las nuevas tecnologías.

MENTALIDAD

Pastor también expresó su voluntad de asegurar la viabilidad de los asociados de Cofares al ayudarles "a entender que su farmacia es también una empresa". "Me gustaría que los farmacéuticos entendieran que, aparte de tener un centro sociosanitario y prestar servicio a la sociedad, no pueden hacerlo con calidad si no sacan adelante una cuenta de resultados", indicó.

Finalmente, añadió que "desde Cofares tenemos la obligación de enseñar a nuestros socios y formarles" porque "es importante que sus farmacias tengan una estructura de ingresos, de gastos y tengan en cuenta que es una pequeña empresa".

(SERVIMEDIA)

23-MAR-18

ROR/gja