Anna González, promotora de elevar el castigo por atropellos a ciclistas: "Si ponen penas bajas, que no hagan nada"

23/03/2018 - 17:19

La promotora de la reforma del Código Penal para aumentar las penas por atropellos a ciclistas y por omisión de socorro, Anna González, ha señalado que, normalmente, en los juicios, las penas en estos casos "tienden a la baja" y "no se aplica la máxima pena". Por ello, se ha dirigido a los políticos que están tramitando esta norma en el Congreso, para apuntar que, si van a hacer un reforma "con penas bajas, que no hagan nada".

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

González valora así, en declaraciones a Europa Press, las propuestas de PSOE y Unidos Podemos que, en sus enmiendas a esta reforma, recogían elevar las penas actuales de cuatro a seis años de prisión, por homicidio imprudente al volante. Una cifra que, sin embargo, no llega a los nueve años de pena máxima que ha planteado el PP en la iniciativa original, que se estudió, entre otras asociaciones, con la propia González.

"Les puse, a todos los grupos políticos, encima de la mesa, el problema con el Código Penal. La omisión del deber de socorro, no es delito si la víctima fallece en el acto y se archivan las imprudencias leves aunque haya una muerte o lesiones graves, dejando a la víctima o sus familiares en la vía civil", ha recordado González, cuyo marido falleció atropellado por un conductor de camión que no se paró a socorrerlo.

"Les puse encima de la mesa un problema social y humano, me apoyaron más de 200.000 personas y les pido que no hagan política de ello.Todos los políticos parecían estar de acuerdo hace seis meses. Y se hicieron una foto delante del Congreso, sonriendo a mi lado", ha recordado. A su juicio, será "lamentable" si las formaciones "no consiguen llegar a acuerdos para aumentar las penas e introducir el delito de fuga".

Para la impulsora de esta reforma "es el momento" de que demuestren que tienen "competencia y no incompetencia política" y que "son capaces de llegar a un acuerdo". "Debería estar tan importante como este por encima de sus diferencias políticas", ha concluido.