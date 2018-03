Un total de 15 empresas colaboran para luchar contra el abandono prematuro escolar y el paro juvenil en Madrid

23/03/2018 - 18:40

Un total de 15 empresas han colaborado en la 22ª edición del 'Proyecto Coach' que, con una duración de dos meses, tiene como objetivo luchar contra el abandono prematuro escolar y el paro juvenil en Madrid, según han informado los impulsores del proyecto.

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

Los 121 voluntarios que han participado en la campaña eran procedentes de las empresas Acciona, Adecco, AXA de Todo Corazón, Cooltra, Electronic Arts, Fundación KPMG, Google, GT Motive, IBM, Indra, Meliá Hotels International, Oliver Wyman, Pepe Jeans, Sage y Viewnext han mentorizado a 105 jóvenes procedentes de 15 entidades sociales y educativas: CFP José Ramón Otero, Fundación Tomillo Carabanchel (IES Antonio Orozco), Fundación Tomillo Orcasitas, IES Francisco Tomás Valiente, IES Severo Ochoa, Colegio Beata Mª Ana de Jesús, Colegio Ntra. Sra. del Pilar, IES Federica Montseny, IES Pío Baroja, Colegio San Gabriel, Colegio Jesús María García Noblejas, Centro Teide-Hease Alcalá, IES Luis Vives, IES Duque De Rivas, Colegio La Milagrosa e IES Atenea.

"El coaching y el apoyo profesional lo necesitamos todos en algún momento de nuestras vidas, pero la oportunidad y la ventaja que supone tener a un mentor de empresa que te aconseje es enorme. Creemos en la figura del tutor dentro de las empresas, porque estas necesitan jóvenes que quieran formarse y trabajar en el futuro con ellas", ha señalado la , directora general de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial en la Comunidad de Madrid, Guadalupe Bragado.

De esta forma, el 'Proyecto Coach' es un programa de voluntariado corporativo dirigido a empresas socialmente responsables que busca mejorar la inserción laboral de jóvenes en situación de vulnerabilidad trabajando su orientación y motivación para que estos jóvenes continúen su formación y mejoren sus posibilidades de empleabilidad. Así, tras su paso por el proyecto, el 81% los jóvenes aprueban el curso, el 93% tiene intención de continuar con sus estudios y un 88% mejora su autoestima.

Para ello, la Fundación Exit forma a los voluntarios corporativos en técnicas de 'coaching' y 'mentoring' para acompañar durante el proceso a los jóvenes en un recorrido dentro de la empresa. De esta forma, los voluntarios corporativos adquieren unas técnicas que podrán aplicar en su día a día mientras ayudan a formar a los participantes.

Los participantes en el proyecto tienen de 16 a 19 años y son derivados por diferentes entidades sociales y educativas e institutos, procedentes de una experiencia de abandono escolar. Asimismo, colaboran empresas socialmente responsables que quieren involucrar al personal de la empresa en una acción solidaria.

Durante las 21 ediciones celebradas en Madrid han participado ya un total de 1.215 jóvenes, 1.374 voluntarios, 57 empresas y 40 entidades sociales y, en cifras globales, han pasado por el programa un total de 2.404 jóvenes, 2.707 voluntarios, 123 empresas y 133 entidades sociales y educativas.

"Mi 'coach' me ha abierto los ojos en muchos aspectos, me ha enseñado a ver las cosas desde todos los puntos de vista posibles, y a tomar una decisión tras haberla reflexionado bien. También he ganado más confianza en mí misma y ha aumentado mi motivación al ver que con esfuerzo puedo conseguir lo que me proponga", ha señalado una de las participantes.

Por su parte, una de las voluntarias ha destacado que acompañar a los jóvenes en las visitas a sus áreas de interés, permite conocer en profundidad algunas áreas de la empresa y a los compañeros que trabajan en ellas. "Personalmente, es muy gratificante saber que puedes aportar tu granito de arena en la vida de un joven, motivándolo para que alcance la meta que él ha elegido, contribuyendo a que se sienta valioso y capaz de afrontar los retos se proponga", ha añadido.