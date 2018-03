Cerca de 500 policías y guardias civiles reclaman la equiparación salarial efectiva en Valladolid

24/03/2018 - 13:56

Cerca de medio millar de policías y guardias civiles han vuelto a reclamar este sábado en Valladolid la equiparación salarial "efectiva" de ambos cuerpos con las policías autonómicas de País Vasco y Cataluña, Ertzaintza y Mossos d'Esquadra, respectivamente, tras la firma del acuerdo "engañoso" que ha derivado en una "simple" subida salarial.

VALLADOLID, 24 (EUROPA PRESS)

Los asistentes a la concentración, acompañados de una pequeña batucada, han partido de la plaza Zorrilla y han transcurrido por Paseo de los Filipinos, plaza de Colón, calle Gamazo, plaza Madrid y calle Miguel Íscar hasta regresar al punto inicial de plaza Zorrilla, donde ha finalizado la movilización tras la lectura de un manifiesto que recogía las principales reivindicaciones de ambos cuerpos.

Entre los asistentes se encontraba el presidente nacional de Jusapol, Natán Espinosa Pérez, quien ha explicado, en declaraciones recogidas por Europa Press, que aunque el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, haya prometido que habrá equiparación, el acuerdo firmado el pasado 12 de marzo se ha quedado en una "simple subida salarial" como ya ocurrió en el año 2005.

Para Jusapol estos primeros pasos del Gobierno en la dirección de la equiparación salarial "no resultan favorables", puesto que se trata de un acuerdo "engañoso" tras 30 años de reivindicaciones y tres acuerdos de subidas salariales que se han repetido de forma periódica. No obstante, el presidente de la asociación ha asegurado no pararán hasta conseguir la "igualdad real".

Además, ha agregado, el acuerdo "deja fuera" a cerca de 15.000 compañeros de segunda actividad ya que se ha descartado el complemento específico general. Sin embargo, sí se incluyen otras variables como productividades o la equiparación salarial de la Guardia Civil con la Policía Nacional.

Según ha indicado Espinosa, el presupuesto total del acuerdo asciende a 129 millones de euros, cifra que, a juicio de Espinosa, se queda "lejos" de los 500 millones solicitados por sindicatos y asociaciones. Esa partida se ha incorporado, además, al marco del complemento específico singular, cuando lo que se ha solicitado es el complemento específico general, con el objetivo de que se incluyan las pagas extraordinarias y los compañeros de segunda actividad.

La manifestación de Valladolid ha sido convocada por la asociación Jusapol, que surgió del grupo de Whatsapp de la comisaría de Policía de Palencia en febrero de 2017 y se instituyó de forma legal el 8 de julio de ese mismo año. Desde entonces, la equiparación salarial efectiva ha centrado sus reivindicaciones y medidas de presión al Gobierno.

CIUDADANOS RECLAMA "JUSTICIA E IGUALDAD"

También ha asistido a la concentración el portavoz de Ciudadanos en las Cortes de Castilla y León, Luis Fuentes, acompañado de la portavoz provincial, Pilar Vicente.

Allí, Fuentes ha agradecido la labor diaria de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, que son ejemplos absolutos de "dignidad y sacrificio público" y ha asegurado que "es un honor" salir a la calle a pedir "justicia e igualdad" para quienes a diario "protegen a los ciudadanos, a la libertad y a la democracia".

En este sentido, Fuentes ha señalado que es "de justicia" que quienes hacen un mismo trabajo "cobren un mismo salario" y, por ello, ha recordado que Ciudadanos ya ha asumido ese "compromiso" al plantear al Gobierno la exigencia de que, para contar con su apoyo en los Presupuestos Generales del Estado, deberían aparecer esos primeros 500 millones de euros para la equiparación", un acuerdo que están "más cerca de lograr", ha señalado.

Por último, el portavoz regional ha destacado que tanto policías como guardias civiles necesitan "reconocimiento y gratitud" pero también necesitan que los políticos ofrezcan soluciones a una "injusticia que se mantiene desde hace tiempo".