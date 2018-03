Educación. el 12% de las solicitudes de becas universitarias de este curso aún están pendientes

El 12% de las solicitudes de becas universitarias presentadas por estudiantes para el curso 2017-2018 aún están pendientes de resolver. De hecho, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD) ha tramitado un 88% de las 442.567 solicitudes. De ellas, se han concedido 236.517 becas.

Estos son los datos que maneja el Gobierno, según expone en respuesta escrita a una pregunta formulada por el diputado socialista Miguel Ángel Heredia que ha sido publicada este lunes en el Boletín Oficial de las Cortes.

Los datos están fechados a 14 de marzo de 2018 y exponen, asimismo, que "del total de 512.292 solicitudes presentadas en toda España, al MECD le corresponde la gestión del 86% (un total de 442.567 solicitudes). El resto le corresponde a Cataluña, y hay que señalar que no se dispone de datos de solicitudes de estudiantes universitarios en esa comunidad autónoma, que se gestionan en virtud del Convenio que se suscribe con la Generalitat".

El Gobierno explica también que las solicitudes de becas "se resuelven de manera progresiva a medida que las unidades de trámite van enviando las propuestas de concesión al MECD". Hasta la fecha se han tramitado 388.961 solicitudes (un 88%), de las cuales han sido concedidas 236.517 becas. "Se indica, asimismo, que no se dispone de datos desglosados por comunidades autónomas y universidades", agrega el Gobierno.

ESTUDIOS POSTOBLIGATORIOS

En respuesta del Gobierno a otra pregunta del mismo diputado sobre becas gestionadas por el Ministerio de Educación concedidas a estudiantes que cursan estudios postobligatorios en el presente curso, el Ejecutivo también reconoce que, a fecha de 14 de marzo, de las 774.144 solicitudes que ha recibido han sido concedidas el 55,5% de las ayudas (a 429.526 estudiantes).

El Boletín de las Cortes desglosa esa cifra del siguiente modo: "257.091 becas de matrícula; 306.999 becas con cuantías fijas, que suponen que el 71,47% de las becas concedidas incluyen un componente de cuantía fija; 348.259 cuantías variables, que suponen el 81,08% de las becas concedidas, cuyo importe individual se encuentra, en esta fecha, pendiente de determinar".

Asimismo, señala que no dispone de datos de solicitudes de estudiantes universitarios y no universitarios de la Generalitat de Cataluña, ni de estudiantes no universitarios de la Junta de Andalucía. También indica que del total de 1.051.422 solicitudes presentadas en toda España, al MECD le corresponde la gestión del 73,63% (un total de 774.144 solicitudes) y el resto a Andalucía (becas no universitarias) y Cataluña (universitarias y no universitarias).

QUEJA DEL DEFENSOR

Precisamente, el 'Informe Anual 2017' presentado hace unos días por el Defensor del Pueblo se recomendaba adelantar los plazos para presentar las solicitudes de becas para agilizar trámites y allanar posibles dificultades burocráticas.

El citado informe asegura que "las quejas recibidas en materia de becas y ayudas al estudio pusieron de manifiesto un problema que cada curso académico afecta negativamente a los becarios, por resolverse su concesión y procederse al ingreso de las cuantías en fechas en las que el curso académico al que se destinan se encuentra ya avanzado".

Por ello, el Defensor propone que "idealmente, las becas y ayudas para cada curso académico debieran estar concedidas y a disposición de sus beneficiarios a su comienzo, y si ese objetivo es por el momento inalcanzable, deben arbitrarse medidas normativas, organizativas y de cualquier otra índole que aproximen su consecución".

