El hospital de la santa creu i sant pau gana el iv certamen internacional once de investigación sobre juego responsable

27/03/2018 - 11:14

La Unidad de Conductas Adictivas del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de Barcelona, ha ganado el IV Certamen Internacional ONCE de Investigación sobre Juego Responsable, con el trabajo titulado 'Impacto de la publicidad en función de la tipología de juego, factores sociodemográficos y psicopatología asociada'.

El trabajo ganador, dirigido y presentado por Marta Sancho Navarro, y en el que también han participado los investigadores Joan Trujols Albet, Saúl Alcaraz García y José Pérez de los Cobos Peris, pretende identificar los factores sociodemográficos, tipos de juego de azar con apuesta y factores psicopatológicos asociados que muestren más vulnerabilidad al impacto de la publicidad sobre los juegos de azar.

El proyecto busca evaluar el impacto de la publicidad en función de la tipología del juego, los factores sociodemográficos (edad, sexo, nivel de estudios, estado civil), y la psicopatología asociada en una muestra de la población con trastorno de juego y, por otro lado, comparar dichos resultados con los obtenidos en una muestra de la población general.

Durante los primeros 12 meses, se recopilarán datos tanto de la muestra clínica como de la muestra control, de manera que los primeros se obtendrán de las personas que acudan a la Unidad de Conductas Adictivas del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, mientras que los datos para la muestra control serán obtenidos de personas pertenecientes al ámbito universitario y de otros ámbitos de la población general. Durante los siguientes seis meses, se llevará a cabo el análisis de los datos y el informe con los resultados obtenidos.

Con este estudio se espera concluir que los jóvenes del sexo masculino, solteros y con un nivel socioeconómico medio son los más vulnerables al impacto de la publicidad sobre los juegos de azar con apuesta, especialmente aquellos de tipo estratégico (apuestas deportivas) y que la severidad del trastorno de juego así como la mayor psicopatología asociada mostrarán una mayor asociación con la vulnerabilidad hacia los anuncios publicitarios de los juegos de azar con apuesta.

La ONCE convocó este certamen, por cuarta edición consecutiva, con el objetivo de movilizar y desarrollar herramientas preventivas y estrategias que minimicen en lo posible los efectos no deseados del juego en todos los ámbitos. El IV Certamen Internacional ONCE de Investigación sobre Juego Responsable consta de un único premio de 30.000 euros, que sirve para impulsar el trabajo ganador.

