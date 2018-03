Frontex cierra filas con Italia frente a la ONG Proactiva Open Arms y defiende cumplir su Código de Conducta

27/03/2018 - 12:34

Enlaces relacionados Amnistía Internacional cree que el Código de Conducta Italiano criminaliza a las ONG (19/03)

El director ejecutivo de Frontex, Fabrice Leggeri, ha cerrado filas este martes 27 de marzo con las autoridades italianas frente a la ONG Proactiva Open Arms que han acusado al comandante y coordinador del buque incautado el pasado 17 de marzo tras rescatar a 218 inmigrantes y desembarcarles en el puerto de Pozzallo, en el sur de Sicilia, de asociación para delinquir por facilitar la inmigración irregular.

BRUSELAS, 27 (EUROPA PRESS)

"Hay un Código de Conducta decidido por el Gobierno italiano en el verano de 2017. Hasta donde sé, muchas ONG han aceptado firmar este Código de Conducta" que regula la participación de las ONG en actividades de rescate, ha defendido el director ejecutivo de la agencia durante un debate en la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior de la Eurocámara.

"Estas son las directrices a las que muy probablemente hay que referirse en lo que respecta a la cooperación entre las ONG y las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley", ha agregado.

El eurodiputado de ICV, Ernest Urtasun, ha instado al director ejecutivo de Frontex a pronunciarse sobre si respaldaría "que haya unas directrices" a nivel europeo para evitar "que buques que hacen ayuda humanitaria sean acusados de tráfico" de inmigrantes como en el caso de la ONG española, algo que ha considerado "imprescindible" dado que aunque el protocolo del a ONU contra el tráfico de inmigrantes "establece de una forma muy clara que deben ser exentos de persecución los buques que hacen ayuda humanitaria", la legislación europea lo deja "absolutamente a discreción de los Estados miembro".

También le ha instado a aclarar cómo puede ser posible que digan que "no desean devolver a refugiados a Libia" y el Centro de Coordinación de Rescate Marítimo de Roma diera "instrucción" al comandante del buque de la ONG española fundada por Óscar Campos, "a 73 millas marítimas de Libia" para que "trasladara a un buque libio personas que acababan de rescatar" y cuál es la zona de búsqueda y rescate libia en su opinión teniendo en cuenta que "la Organización Marítima Internacional rechazó el establecimiento de una zona SAR (Search and Rescue) en Libia".

Proactiva ha asegurado que la Guardia costera italiana les pidió que fueran a socorrer a una embarcación en peligro de naufragio el 15 de marzo y durante el trayecto se les informó de que la guardia costera libia coordinaría el rescate.

Sin embargo, "no había rastro de ellos" cuando llegaron al lugar del naufragio y posteriormente cuando llegó una patrullera militar libia --donada por Italia-- "amenazó de muerte" a los voluntarios de la ONG "si no entregaban a mujeres y niños", algo "ilegal".

NO HAY CONTACTOS ENTRE LIBIA Y FRONTEX

El director ejecutivo de Frontex ha admitido que la zona de búsqueda y rescate libia "no se puede dar por hecha" dado que se declaró de forma "unilateral" en el verano de 2017 y ha admitido que no hay contactos para operaciones de búsqueda y rescate entre las autoridades libias y Frontex.

"No es algo que se pueda dar por hecho", ha insistido sobre la zona de búsqueda y rescate libia, al tiempo que ha recordado que hay un proyecto europeo en marcha para crear un centro de coordinación de rescates marítimos en Libia financiado por la Comisión Europea e Italia y en el que también está implicado la misión de la UE de control de fronteras EUBAM Libia.

"No hay ningún desembarco en países que no son de la UE. No hay desembarcos en Libia, en Túnez o en otros países fuera de la UE", ha asegurado el director ejecutivo de Frontex.

Leggeri ha insistido en que las normas para el desembarco de personas rescatadas por Frontex son "muy claras". "Aplicamos el Derecho Internacional y la legislación europea", ha asegurado, al tiempo que ha dejado claro que sus operaciones de búsqueda y rescate no se ven "limitadas" por el área de operaciones acordado con las autoridades italianas para su operación Themis.

El director ejecutivo ha explicado que cuando el Centro de Coordinación de Rescate Marítimo de Italia activa los equipos de Frontex para una operación de rescate las personas rescatadas se llevan "a un puerto seguro o a un lugar de desembarque seguro" en línea con la normativa europea o el Derecho Internacional, mientras que si la operación la coordina otro país de la UE en este caso siguen las instrucciones de su Centro de Coordinación sobre el lugar de desembarque.