Cs forzará una votación en el Pleno del Congreso sobre la Ley de Cambio Climático ante la "inacción" del Gobierno

27/03/2018 - 13:33

Ciudadanos llevará a votación en el Pleno del Congreso una proposición no de ley para exigir al Gobierno la aprobación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que, según la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, se elaboraría durante los primeros meses de este 2018 y que, sin embargo, el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha retrasado hasta que la normativa europea sobre esta materia esté aprobada.

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

La formación naranja recuerda al Ejecutivo que "las consecuencias de esta inacción pueden ser "catastróficos" y que, además, "la economía sostenible es uno de los vectores más potentes de desarrolloeconómico en el presente".

En la iniciativa, recogida por Europa Press, los de Albert Rivera exigen que este texto fije un marco legal que situé el análisis científico independiente en el centro de las políticas del país y establezca objetivos vinculantes ambiciosos para lograr la descarbonización de la economía en 2050.

Del mismo modo, llaman al Gobierno a mejorar los instrumentos de promoción de la eficiencia energética en edificios y urbanismo; a impulsar la compra pública verde en España para que el sector público cumpla con su papel ejemplificador; a desarrollar campañas de educación e información a los ciudadanos sobre consumo responsable; y a elaborar planes de adaptación y mitigación al cambio climático sectoriales para aquellas actividades estratégicas como la pesca, la agricultura, el turismo o la industria 4.0, entre otros.

Ciudadanos cree que España debe "ocupar el puesto de liderazgo dentro de la UE que le corresponde como una de las democracias más prosperas del mundo", un puesto que, en su opinión, no está ocupando puesto que, además de no tener ley de Cambio Climático, "no ha suscrito pacto final del Carbón, no cumple con los objetivos 2020 ni juega un papel activo en el debate europeo sobre estrategias climáticas y energéticas a medio y largo plazo".

ENFOQUE MEDIOAMNIENTAL Y DE CRECIMIENTO

"España no puede permitirse quedarse rezagado en la mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático", apunta la formación. En este sentido, Ciudadanos recuerda los récord en temperaturas registrados desde 2014, la desertificación que, según los expertos, es un problema real o una amenaza para una parte muy importante del territorio español, o los incendios, la erosión y la salinización consecuencia de este problema en los últimos años.

"Un reciente estudio del Gobierno calcula que la España de tipo húmeda o semihumeda pase de ocupar el 50,62% de media del periodo 1971-2000 al 28,54% de nuestro territorio en el 2071-2100", alertan los naranjas en su iniciativa, firmada por la portavoz adjunta en el Congreso, Melisa Rodríguez.

Por ello, reclaman esta norma, pero, también, que el texto conjugue "el enfoque medioambiental con el crecimiento" como "única manera de avanzar en esta fase del desarrollo de las sociedades occidentales". Para Ciudadanos, no es deseable un ecologismo contrario a las necesidades de las poblaciones humanas y tampoco un desarrollo de espaldas a las necesidades de respeto y sostenibilidad en el medio.

"Combatir el cambio climático es una parte fundamental del nuevo proyecto nacional de igualdad entre todos los españoles. España debe volver a jugar un papel relevante en Europa y en el mundo, aprovechando su potencial para la economía sostenible y garantizando la protección de todos los ciudadanos ante los impactos del cambio climático", ha concluido.