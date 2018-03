Foro de la Familia aplaude las deducciones del Gobierno pero "no son suficientes" y pide "medidas más valientes"

27/03/2018 - 18:30

El presidente del Foro de la Familia, Ignacio García-Juliá, ha asegurado que se encuentra "razonablemente satisfecho" con el incremento de deducciones que el Gobierno ha incluido en los Presupuestos Generales del Estado de 2018 (PGE), aprobados este martes 27 de marzo en un Consejo de Ministros extraordinario y que serán llevados al Congreso para su votación en las próximas semanas. No obstante el foro ha señalado que "echa de menos medidas más valientes y decididas".

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

"Las propuestas del Gobierno para las familias eran necesarias, pero no suficientes. Iniciativas como los 1.000 euros para las guarderías, la quinta semana del permiso de paternidad, las subidas de las pensiones o las desgravaciones para quienes cuiden discapacitados o mayores son una buena noticia", ha destacado el presidente.

Sin embargo, García-Juliá ha asegurado que "no se ha puesto toda la carne en el asador". En este sentido, ha criticado que se haya rebajado el gasto una décima en Educación, así como la subida de las pensiones que, a su juicio, "no alcanza al 100% de quienes la perciben".

"En lugar de rebajar la inversión en Educación se podría haber planteado aprovechar la bonanza macroeconómica para fomentar medidas de conciliación como la inclusión del tramo de 0-3 años en la enseñanza gratuita", ha apuntado.

BAJAN EL IVA AL CINE, NO A LOS PAÑALES

Asimismo, el presidente del foro ha criticado que los presupuestos del Gobierno "tratan de contentar con poquitos a muchos, y eso siempre deja descontentos". "Que se rebaje en 11 puntos el IVA del cine no ayudará a que las familias monoparentales o las numerosas puedan disfrutar más de este entretenimiento, mientras siguen teniendo que pagar los productos de primera necesidad de los bebés con un IVA del 21%", ha añadido.

Por último, García-Juliá ha pedido a los grupos de la oposición que no han participado en el acuerdo de este proyecto de Ley, que "no se queden en el no es no porque no" y les ha animado a contribuir con propuestas "constructivas" con el objetivo de alcanzar "los mejores presupuestos posibles para los ciudadanos".