Alejandro Albalá rompe con Sofía Suescun en pleno directo

28/03/2018 - 9:50

MADRID, 28 (CHANCE) Alejandro Albalá ya no puede más. El que sigue siendo marido de Chabelita está muy harto de la relación entre su actual novia Sofía Suescun, con la que lleva saliendo tres meses, y Logan, su compañero en Supervivientes. El tonteo entre ambos es algo más que evidente y parece que Sofía se ha olvidado por completo de su pareja fuera del concurso, por lo que Albalá ha tomado una tajante decisión: romper con su novia en pleno directo durante el programa Tierra de nadie.

"A mí esto ya me cansa demasiado, ya no puedo aguantar esto. A parte de que le puedes coger un cariño especial a una persona allí, lo que más me duele es que no me haya mandado ningún tipo de mensaje de aliento", aseguraba Alejandro Albalá.

ALEJANDRO ALBALÁ, DOLIDO POR LAS PALABRAS DE MAITE GALDEANO EN 'SOCIALITÉ'

Por este motivo, y por las palabras de Maite Galdeano, madre de Sofía, el pasado fin de semana en Socialité en el que le llamaba "soso, sin sangre e interesado", Albalá también ha tomado la decisión de dejar de defender a Sofía en plató: "Me desligo de la defensa directa de Sofía totalmente. Creo que hasta hoy he dado la cara como he podido defendiendo lo indefendible, pero creo que con esto de 'te como' y demás, mi relación con Sofía a día de hoy también está acabada porque a parte de aguantar esto, tengo que aguantar a su familia poniéndome verde en televisión. Hasta aquí".

Como todos los presentes, Isa Pantoja también presenciaba en directo lo que estaba ocurriendo y aseguró entender la decisión de Alejandro y que se sienta molesto por las imágenes y las palabras de Sofía hacia Logan: "Le entiendo porque ella no le ha nombrado. No hay justificación".

Tanto Albalá como Jorge Javier Vázquez quisieron comunicar esta decisión a Sofía en pleno directo, sin embargo, la organización del programa no lo permitió para no dar información del exterior que pueda perjudicar a la concursante.

El hermano se Sofía se sintió muy molesto ante esta decisión de Alejandro y aseguró no estar conforme con que decida romper una relación sin que Sofía lo supiese. "A día de hoy doy por rota la relación. Cuando salga hablaremos", concluyó Albalá.