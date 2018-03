El Papa alerta contra los fieles falsos que están corruptos por dentro: "Un mafioso no puede ser cristiano"

28/03/2018 - 12:05

El Papa ha alertado contra los "cristianos falsos", que aparentemente aseguran que tienen fe, pero están "corruptos por dentro", durante su catequesis en la Audiencia General de este miércoles. Además, ha añadido que "un mafioso no puede ser cristiano".

ROMA, 28 (EUROPA PRESS)

"Se dicen cristianos, pero llevan la muerte en el alma y a los otros. Oremos por ellos", ha señalado el Pontífice, que ha reflexionado sobre el Triduo pascual, el periodo de tiempo en el que la liturgia cristiana católica y no católica conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret, y constituye el momento central de la Semana Santa.

Francisco ha reconocido que "existen falsos cristianos, esos que dicen: 'Jesús ha resucitado, yo he sido justificado por Jesús y estoy en la vida nueva', pero después viven una vida corrupta".

"Y estos cristianos falsos terminarán mal. El cristiano es un pecador, todos lo sabemos, yo lo soy, pero tenemos la seguridad del perdón. El corrupto hace como que es una persona honrada, pero en el fondo tiene su corazón podrido", ha agregado. Además, ha señalado que esto es una realidad "triste y dolorosa".

En otro momento, ha destacado que "un mafioso no puede ser cristiano". Y ha agregado: "Pensemos, para no irnos muy lejos de casa, en los considerados cristianos mafiosos: estos de cristiano no tienen nada".